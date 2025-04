Ovo su kandidati za novog trenera Dinama. Najveći problem hrvatskog prvaka nalazi se u strukturama

Nedjelja je u posljednje vrijeme bila dan za "sječu glava" u Maksimiru, u nedjelju je smijenjen Nenad Bjelica, pa sportski direktor Marko Marić. Očekivalo se da će jučer ceh platiti i Fabio Cannavaro, no on je produljio svoj mandat barem do danas. U nedjelju se se vodili brojni razgovori klupskih čelnika, vijećalo se o tome kako se izvući iz ove teške situacije u koju je klub zapao.

U svakom slučaju očekuje se da Cannavaro postane bivši trener Dinama jer to kako mu momčad igra, kako očajno izgleda više je nego dovoljno da mu se napiše otpusno pismo. Naravno, nije to baš jednostavno ili bar nije jeftino jer plavi su već otpremnine plaćali Jakiroviću i Bjelici, a sad će morati i Cannavaru. Čisto sumnjamo da će sam dati ostavku iako bi to s jedne strane bilo normalno jer je morao shvatiti da on ovu momčad ne može izvući iz gliba u koji je upala, no sigurno neće otići besplatno.

Vjerujemo da će plavi s njim razgovarati i pokušati dogovoriti sporazumni raskid, isplatiti mu dio ugovora i tamo potrošiti nešto manje novca, ali je pitanje hoće li on na to pristati ili će nastaviti primati plaću do kraja ugovora ili uzeti kompletnu otpremninu.

Manjak nogometnih znalaca

No Cannavaro nije tako veliki problem, veći problem je vođenje kluba koji u ovih godinu dana nije napravio ništa po sportskom pitanju, ako je već financijski stabilan, u što nas u Maksimiru uvjeravaju. Lako je bilo dati otkaz trenerima, dovoditi nove, dovesti igrače koji ne pokazuju da su pojačanja, pa onda "pakrački dekret" uručiti i sportskom direktoru jer nije doveo dobra pojačanja. Samo, problem kluba je u tome što u svojim strukturama nije imao nikoga tko razumije nogomet i sport, nikoga tko bi procijenio da prijedlozi sportskog direktora nisu dovoljno dobri, da pojedini od tih igrača nisu za Dinamo.

Doduše, u startu je tu bio Velimir Zajec koji je i sam rekao da uskoro surađuje sa sportskim direktorom Marićem i tadašnjim trenerom Jakirovićem, ali on je uskoro odmaknut od toga i nedavno je ustvrdio da ne kroji sportsku politiku. Dakle, Uprava kluba sve vodi, a sad se pokazuje da to ne radi dobro, na stranu sad financijska stabilizacija kluba, vjerujemo da su u tome stručni, ali nogometni klub je posebna "biljka".

U Dinamu su nam neslužbeno najavili da će tijekom ovog tjedna biti poznati novi sportski direktor. Vjerojatno je zbog toga Cannavaro preživio "prokletu nedjelju" u Dinamu. Logično je da se klub već sad konzultira s novim sportskim direktorom oko sljedećih poteza. Jer, tko zna, možda je on veliki zagovornik baš Cannavara, možda ima i neko svoje trenersko ime u rukavu pa bi sad bilo doista glupo nekoga dovoditi. Uvijek postoji uobičajeno "vatrogasno" rješenje – smijeniti Cannavara i postaviti nekoga privremeno, kao što je Sandro Perković uskočio nakon što je Jakirović smijenjen zbog sramotnog poraza od Bayerna i devet primljenih golova. Ni Perković se nije proslavio – izgubio je 1:4 u Koprivnici, no za taj poraz teško ga je kriviti.

Naravno, sada se mogu nagađati potencijalni nasljednici za trenersku poziciju plavih. Već se spominje ime trenera Istre, Gonzala Garcije, dok se, kad su u pitanju plavi, često ističe i Goran Tomić. Tu je i Damir Krznar, kao i Silvijo Čabraja koji više ne vodi Lokomotivu. Ako u Dinamu ima dovoljno pametnih ljudi, sve će ove odluke donijeti tek nakon što riješe pitanje novog sportskog direktora.

Osim pitanja trenera prve momčadi, morat će novi sportski direktor tražiti i trenera juniorske momčadi koja je jako loša i Kristijan Polovanec je više neće voditi, mora riješiti i pitanje cijele škole, više nije tako siguran ni njezin direktor Ivo Milić.

Navijači zasad prozivaju igrače

Posla je mnogo, a sve što je dosad učinjeno u sportskom sektoru nije bilo dovoljno dobro, zbog čega Dinamo treba ozbiljna i stručna pojačanja. S ovakvim vođenjem sportskog sektora došli su i ovakvi rezultati, a sada je vrijeme da počnu raditi pametnije. Klupsko vodstvo mora priznati svoje pogreške i priznati da o vođenju nogometnog kluba u sportskom smislu nema dovoljno znanja. Lako je reći da snose odgovornost, ali kako će to zapravo odgovarati? Hoće li netko podnijeti ostavku ili će biti smijenjen?

O svemu što su dosad napravili s Dinamom u nogometnom smislu zasluži su negativnu ocjenu. Zbog toga im sudi i javnost, dovoljno je pogledati komentare na društvenim mrežama. Navijači na tribinama zasad sude igračima, više puta već su iskazali nezadovoljstvo igrom plavih. Najdrastičnije je bilo u Rijeci, pa sad u subotu u Puli. I pitanje je vremena kad će s tribina krenuti i kritike na vođenje kluba. Istina je, igrači također snose dio krivnje. Sjajno su plaćeni, igrački kadar im je veći i kvalitetniji od svih ostalih u ligi, a unatoč tome zaostaju osam bodova za Hajdukom i igraju slabo. To što ne djeluju kao prava momčad, dijelom je krivnja trenera – možda su pretrenirani, možda je problem u Cannavarovu jelovniku, ali jedno je sigurno: morali bi dati više. Teško je priznati te alibije, no igrači bi se morali međusobno dogovoriti, kao što je i najavio Bruno Petković.

No sad je na potezu Uprava kluba.