Cannavaro je trenerska neznalica, ali zna se tko je odgovoran što je Dinamo kanta za napucavanje

Fabio Cannavaro najbolji je primjer da vrhunski nogometaši ne moraju nužno postati barem solidni treneri. Za sve navijače plavih najbolje bi bilo da bivša Zlatna lopta nikada nije kročila u maksimirski klub, jer sada je već svima jasno, Fabio nije trener za Dinamo. Debakl u Puli, nokaut 3:0 od Istre, definitivno je to potvrdio. Cannavaro je vodio 10 utakmica HNL-a, a uspio je napraviti ono što nije nitko u 32 godine naše lige. Naime, postao je trener Dinama s najvećim porazima ikada protiv Istre (0:3) i Rijeke (0:4). A ono što je najgore, u obje te utakmice mogla je njegova momčad i puno gore proći.



"S obzirom na legendarni igrački status koji uživa u Italiji, da išta trenerski vrijedi, ne bi li onda sad vodio nekog talijanskog prvoligaša?" To nam je pitanje uoči dolaska Cannavara u Dinamo postavio jedan hrvatski trener. Nažalost, 10 kola kasnije ispada da je bio potpuno u pravu. Sada je to sigurno jasno i čelnicima Dinama, koji su prije točno 100 dana bili uvjereni da je Fabio najbolji mogući izbor za klupu.

Rastanak s prethodnim trenerom morao se dogoditi, jer odnosi Bjelice i kluba bili su potpuno narušeni, no cilj je onda bio dovesti boljeg trenera, a doveden je, sada se to vidi, lošiji. Talijan je u 100 dana na klupi odradio jednu vrhunsku utakmicu u Ligi prvaka (protiv Milana) i jednu u ligi, protiv Lokomotive. Sve ostalo bilo je prosječno, odnosno uglavnom ispodprosječno i sramotno. Utakmice u Varaždinu i Puli su pak i definitivno pokazale da igrači ne slijede njegove ideje u igri.



Dok je u ovo vrijeme prošle sezone Dinamo igrao goropadno i nizao pobjede pod vodstvom Sergeja Jakirovića, sadašnji Dinamo izgleda kao kanta za napucavanja u barem svakoj drugoj utakmici. I za to je krivac Cannavaro, koji sigurno nema lošiji roster nego što ga je imao Jakir prošloga proljeća. No Jakirović je smijenjen nakon debakla u Münchenu, poslije toga je potrošena i velika odšteta za Bjelicu, a sada će i za Cannavara. A Dinamo je nakon tih trenerskih promjena sve lošiji i lošiji. I zato je za ovakvo stanje ipak najviše kriva – Uprava kluba. Koja sada mora u potragu za novim, četvrtim trenerom u svom jednogodišnjem mandatu. A prije toga morat će isplatiti možda i dva milijuna eura odštete Talijanu zbog prijevremenog raskida.