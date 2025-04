Cannavaro je s pravom utučen jer je Dinamo katastrofalan. Nisu dovoljni razgovori, potrebni su potezi

Sramota Dinama, plavi su od Istre izgubili s 0:3, potpuno zasluženo jer su apsolutno nadigrani od jedne posložene i organizirane momčadi za razliku od Dinama koji sve to nije. Bila je to nogometna škola trenera Istre Gonzala Garcije koji je apsolutno nadmudrio Cannavara. Plavi su tako sad na osam bodova zaostatka za vodećim Hajdukom i vjerojatno su oprostili od naslova prvaka.

Sjajan je bio početak utakmice, obje momčadi krenule su s potpuno otvorenim gardom pa je tako brzo zaprijetio Dinamo, no udarac Stojkovića odbio je Majkić, a Ademi i Kulenović kod odbijanca se nisu snašli. Uzvratio je Rozić glavom, ali se iskazao i vratar plavih, potom je Baturina opasno pucao, malo pored vratnice da bi u 21. minuti domaćini poveli.

Nekadašnji junior Dinama Vinko Rozić bio je na lijevoj strani, vratio Lončaru koji je kroz šumu nogu našao put lopti do kuta nemoćnog Nevistića. Ubrzo poslije toga gotovo su isto pokušali izvesti Istrijani, ali su plavi blokirali pa uzvratili preko Kulenovića koji je opasno pucao glavom, no nedovoljno precizno.

Garcia održao školu Cannavaru

Pokušavao je Dinamo, ali je Istra bila jako opasna u tranziciji i nekoliko puta je bila vrlo blizu pogotku, tako je Nevistić 'skinuo' pokušaj Rozića, a Koski je, iako neometan, glavom neprecizno pucao, potom je Heister opalio iz daljine i svakako je Istra bila opasnija, imala je puno više dobrih situacija i mogla još kako kazniti plave koji su očito pokušali igrati visoko pa tako ostavljali i dosta prostora. Jako je bilo zanimljivo to poluvrijeme, s puno događanja, ali u svakom slučaju u tih 45 minuta više se svidjela Istra koja je koristila pokušaj ofenzivne igre plavih.

Krenuo je na poluvremenu odmah s tri izmjene Cannavaro, uveo je Sučića, Petkovića i – Mbukua. I Mbuku je par puta dobro probio, ali je onda stigao novi kontranapad Istre, Lisica je s desne stane prebacio loptu za Maurića, ovaj ju uspio uhvatiti, vratiti, a Lončar pospremiti za 2:0 u 53. minuti uz malu pomoć Torrentea.

Potom je ušao i Kanga umjesto Baturine, tako smo dobili ofenzivni trojac Mbuku, Petković i Kanga koji nikad nije igrao zajedno. Ubrzo je plave obranom nakon udarca Maurića spasio Nevistić, ali samo na nekoliko sekundi jer je nakon udarca iz kuta lopta došla do Lisice koji je s desne strane ubacio, našao samog Lawala koji je glavom matirao Nevistića za čisti debakl plavih, domaćini su poveli s 3:0, a moglo je biti i još gore. Jer se kod plavih više nije znalo tko pije, a tko plaća.

- Predivna je ovo večer za nas, od prve minute smo bili dominantni, čvrsti i agresivni, znalo se tko što radi, iskoristili smo šanse, a nije lako protiv ranjivog Dinama, malo vam šansi daju, ali mi smo ih iskoristili i zasluženo pobijedili. Možemo se nositi sa svakim, želimo i dalje pobjeđivati, želimo do četvrtog mjesta i Europe – rekao je junak pobjede Istre Stjepan Lončar.

Dinamov trener Fabio Cannavaro s pravom je bio utučen jer Dinamo je bio katastrofalan:

Cannavaro: Igrači plaču

- Pokušavali smo stiskati, ali kao da smo se bojali, iskreno, oni su igrali bolje od nas, šteta jer ovo nam je bilo jako važno. Znali smo što trebamo popraviti, nekad je to stvar osobnosti, ali igračima nije lako, plaču u svlačionici. Sad je Hajduk jako daleko, imamo osam utakmica i moramo dati maksimum, na nama je velika odgovornost prema ovom dresu. Brojke su loše, ako ovako nastavimo, onda ne možemo do naslova, ako se promijenimo možda možemo. Nije lako, ali ne smijemo odustati do zadnjeg dana dok smo ovdje, znam da imamo kvalitetu, da imamo bolju momčad od mnogih drugih.

No, pokazalo da se bolju momčad, kao kolektiv, ima Istra.

- Ovi dečki imaju sjajan karakter, krasno je s njima raditi. Igrali smo dobro protiv Rijeke, sad smo to željeli ponoviti, a ovi dečki to mogu. Imaju strast, želju, energiju i sad idemo dalje. Bili smo dobri na lopti, u pritisku, radili smo kao momčad. Govorio sam i prije da ovi dečku zaslužuju više, odigrali smo dosta dobrih utakmica koje smo ili izgubili ili remizirali. No, sad s istom strasti i energijom treba odigrati i protiv Gorice. Sad ćemo uživati, proveseliti se, odmoriti se i onda idemo dalje s istom energijom – kazao je trener Istre Gonzalo Garcia.

Bruno Petković nije morao ništa reći, sve je govorio njegov izgled razočaranja.

- Odigrali smo katastrofalnu utakmicu, ispod svake razine i zasluženo izgubili s 0:3. Imamo osam bodova zaostatka, imamo 0:3 poraz i to je preslik onog što se događa na terenu, glupo je pričati ovako vruće glave, ali sigurno je da ćemo porazgovarati – kratko je i jasno rekao Petković.

No, nisu dovoljno razgovori, potrebni su i nekakvi potezi, ovo ništa ne valja.