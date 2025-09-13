Ovo što Fifa radi je opasno za nogometaše, a oni se boje progovoriti jer nemaju moć

U srpnju ove godine, posljednjeg dana Svjetskog klupskog prvenstva u SAD-u, Svjetska nogometna organizacija, FIFA, objavila je kako je s predstavnicima profesionalnih nogometaša postignut dogovor o razdoblju odmora od 72 sata između utakmica, te kako igrači imaju najmanje 21 dan odmora na kraju svake sezone. Fifa je u priopćenju navela kako su "razgovori bili progresivni, te kako je zdravlje nogometaša prioritet".

Međutim, iz svjetskog sindikata nogometaša, FIFPRO-a, na ovu objavu poručili su kako nisu bili pozvani na taj sastanak u FIFA-i.

- Na sastanku nije bio prisutan nijedan dužnosnik FIFPRO-a, koji predstavlja 66.000 nogometaša i nogometašica diljem svijeta - navodi se.

Kada je i zbog čega nastao jaz između FIFA-e i FIFPRO-a? Evo te kronologije, kroz koju se cijelo vrijeme provlači ista nit: zabrinutost svjetskog sindikata za zdravlje nogometnih profesionalaca.

Svjetski sindikat profesionalnih nogometaša, organizacija FiFPRO, već godinama oštro kritizira FIFA-u optužujući svjetsku nogometnu organizaciju kako ignorira "osnovne potrebe" igrača i stvara uvjete u kojima se mnogi boje progovoriti o preopterećenim rasporedima igranja utakmica - te posljedično opasnostima za njihovo zdravlje - kojima su izloženi.

Glavnik tajnik FIFPRO-a Alex Phillips izjavio je kako se mnogi od 66 tisuća nogometaša i nogometašica koje organizacija predstavlja diljem svijeta žale na nedostatak odmora i previše utakmica. Kazao je kako strah od negativnih posljedica na njihove statuse u klubovima dovodi u dvojbu igrače oko javnog izražavanja svoje zabrinutosti.

- Igrači se boje progovoriti jer njihova riječ nema moć. Pojedinačno, neki od njih možda jesu bogati, ali 99 posto igrača nema drugi alat za utjecaj osim putem svog sindikata. Prije Svjetskog klupskog prvenstva u SAD-u razgovarao sam s nekim od najvećih zvijezda i rekli su mi kako mjesecima nisu imali pauzu. Jedan od njih je čak rekao kako se odmarao samo kad je bio ozlijeđen. Drugi se jednostavno povlače i boje se progovoriti. A onda vidimo te iste igrače kako snimaju videozapise na društvenim mrežama govore koliko je Svjetsko klupsko prvenstvo bilo sjajno; jer ih poslodavci na to prisiljavaju, to je dio njihovog posla. To je apsurdna situacija; igrači imaju pravo progovoriti, ali to može imati posljedice - objasnio je Phillips.

FIFA je tada oštro odgovorila na kritike, rekavši da je "izuzetno razočarana sve kontroverznijim i kontradiktornijim tonom koji je usvojilo vodstvo FIFPRO-a". U službenoj izjavi iz sjedišta u Zürichu stajalo je:

- Igra zaslužuje jedinstvo, a ne podjele. Nogometaši zaslužuju djelovanje, a ne prazne riječi. FIFA će krenuti naprijed zajedno s igračima i svima onima koji istinski žele najbolje za nogomet. Na FIFPRO-u je da posluša ovaj poziv.

Međutim, nezadovoljstvo igrača pretrpanim rasporedom utakmica kontinuirano raste. Veznjak Manchester Cityja, Španjolac Rodri, dobitnik Zlatne lopte prošle godine, čak je prije nekog vremena zaprijetio štrajkom zbog iscrpljenosti uzrokovane neumoljivim rasporedom. Problem se proteklog ljeta dodatno produbio proširenim formatom Svjetskog klupskog prvenstva, koje je bilo odigrano u SAD-u od 14. lipnja do 13. srpnja ove godine.

To kontroverzno natjecanje pod okriljem FIFA-e pod povećalom je još od prošle godine, kao „mučilište” profesionalnih nogometaša, izloženih strahovitim fizičkim naporima. Naime, Svjetsko klupsko prvenstvo u SAD-u na rasporedu je bilo nakon desetomjesečnih klupskih sezona, na koje su se u lipnju 2025. nadovezale i obveze u nacionalnim momčadima. Tako su profesionalni igrači iz 32 kluba sa svih kontinenata usred ljeta, u vrijeme predviđeno za odmor, bili prisiljeni putovati u SAD, tamo se pripremati, te igrati utakmice na nesnosnim vrućinama. Riskirajući ozbiljne zdravstvene tegobe.

Naime, nakon što se uključe pripremna razdoblja i putovanja, turnir je najvećim klubovima „natovario” do šest tjedana dodatnog angažmana, na već ionako pretrpan raspored.

Pobuna nogometnih profesionalaca protiv takvog, zastrašujućeg FIFA-inog kalendara, počela je još u lipnju 2024. godine kada su nogometni sindikati - članovi FIFPRO Europe - podnijeli tužbu protiv FIFA-e, osporavajući zakonitost njezinih odluka o jednostranom postavljanju Međunarodnog kalendara utakmica, a posebno odluku o osnivanju i rasporedu igranja Svjetskog klupskog prvenstva 2025. godine.

Sindikati nogometaša smatrali su kako ove odluke krše prava igrača i njihovih sindikata prema Povelji EU o temeljnim pravima. Povelja EU o temeljnim pravima jamči radnicima i njihovim sindikatima različita temeljna prava. To uključuje zabranu prisilnog ili obveznog rada, slobodu rada, pravo na pregovaranje i sklapanje kolektivnih ugovora, pravo na zdrave uvjete rada i pravo na godišnji plaćeni dopust. Igrači i njihovi sindikati dosljedno su isticali trenutni nogometni kalendar kao preopterećen i nefunkcionalan.

Međutim, FIFA, kako je istaknuto u izjavama međunarodnih sindikata i liga, nije uspjela smisleno sudjelovati ili pregovarati te je jednostrano nastavila program proširenja natjecanja unatoč protivljenju sindikata igrača. To je uključivalo i odluku o održavanju novog, proširenog Svjetskog klupskog prvenstva.

Uloga FIFPRO-a Europe i njegovih članova – pojašnjeno je - nije favoriziranje ili protivljenje jednom natjecanju nad drugim. Međutim, u širem kontekstu globalnog nogometnog kalendara, igrači i sindikati smatraju novo Svjetsko klupsko prvenstvo prekretnicom. Za igrače koji su najtraženiji i za klupske utakmice i za natjecanja nacionalnih momčadi, pravo na zajamčeni godišnji odmor postalo je praktički nepostojeće, a Fifino Svjetsko klupsko prvenstvo održavalo se tijekom jedinog razdoblja u godini koje je teoretski dostupno igračima za takve odmore.

Sindikati igrača smatraju kako takve odluke FIFA-e krše Povelju EU o temeljnim pravima (CFREU), bez ikakvog ozbiljnog opravdanja. U konačnici, sindikati igrača vjeruju kako je cilj ovog novog natjecanja povećati bogatstvo i moć globalnog upravljačkog tijela nogometa, bez odgovarajućeg razmatranja utjecaja na uključene igrače ili na druge dionike u profesionalnom nogometu.

­ Budući da su svi pokušaji dijaloga s FIFA-om propali, sada je na nama da osiguramo da se temeljna prava igrača u potpunosti poštuju tako što ćemo stvar iznijeti pred europske sudove, a time i pred Europski sud. Ne radi se o stigmatiziranju određenog natjecanja, već o osuđivanju temeljnog problema. To je kap koja je prelila čašu – izjavio je David Terrier, predsjednik FIFPRO Europe, te dodao:

- FIFA odbija slušati i konzultirati se s igračima, glavnim radnim resursom naše industrije, koji su tu na terenu, stvarajući pogon europske i globalne kulture zabave i gurajući svoja tijela do krajnjih granica. Ali mi smo slušali naše igrače. U bezbrojnim raspravama i posjetima svlačionicama primali smo iste poruke već dugo vremena, da previše igraju i nemaju dovoljno vremena za oporavak. Uoči najgore sezone ikad po pitanju opterećenja, mnogi su također odlučili javno govoriti s istom porukom: dosta je bilo.

U tužbi se tražilo od belgijskog suda da uputi Europskom sudu pitanja: zabranjuju li prava zajamčena radnicima i njihovim sindikatima Poveljom EU o pravima Fifi da zakaže Svjetsko klupsko prvenstvo 2025. u vrijeme koje je tradicionalno predstavljalo „prozor“ kada bi igrači uzimali godišnju pauzu? Također: krši li se pravo na zdrave uvjete rada odlukom Fife da nametne značajno dodatno radno opterećenje putem Svjetskog klupskog prvenstva 2025.?

Sindikati navode kako prezasićeni međunarodni nogometni kalendar ugrožava sigurnost i dobrobit igrača te prijeti ekonomskoj i socijalnoj održivosti važnih nacionalnih natjecanja u kojima generacijama uživaju navijači u Europi i diljem svijeta.

* Članak uz financijsku potporu Agencije za elektroničke medije iz Programa poticanja novinarske izvrsnosti.