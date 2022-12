Ovo smo svi čekali: Zlatko Dalić potvrdio fantastične vijesti u vezi Luke Modrića!

Mnogi su sumnjali da će nastaviti i govorili kako će Luka Modrić nakon katarskog Mundijala objaviti kraj reprezentativne karijere. Međutim, izbornik Zlatko Dalić otkrio je fenomenalne vijesti i potvrdio da će hrvatski kapetan i zvijezda madridskog Reala i dalje predvoditi kockaste! Hrvatska je ostvarila golemi uspjeh i izbacila svjetsku velesilu Brazil nakon jedanaesteraca u četvrtfinalu svjetskog prvenstva. Dalić je demantirao neke medijske natpise i poručio kako će Luka još dugo voditi vatrene na terenu.

- Igrao je 120 minuta, vodio nas do pobjede, zabio je penal kad je trebalo. To što on igra je nestvarno. Nije umoran, nije izostao, nije stao. Kad sam htio mijenjati, on je rekao da je potpuno spreman. U četiri dana igrati dvaput 120 minuta, to je nestvarno - rekao je Dalić pa poentirao:

- Ozbiljan je profesionalac, gospodin u kopačkama. On je svaki trening maksimalan, radi još i dodatno, individualno. Teško ćete naći da netko s 37 godina ovako vuče reprezentaciju. Nije to baš normalno, ali Luka pokazuje kvalitetu. Neki su ga počeli otpisivati, on se vratio i doveo Hrvatsku u polufinale. Luka Modrić će još dugo voditi Hrvatsku. To vam ja kažem - poručio je hrvatski izbornik.

