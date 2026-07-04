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PREKRŠAJI

Policija privela šest ljudi na koncertu Marka Perkovića Thompsona u Zaprešiću

Koncert Marka Perkovića Thompsona u Zaprešiću
Foto: Zeljko Lukunic/PIXSELL
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VL
Autor
Hina
04.07.2026.
u 23:51

Na upit o eventualnom policijskom postupanju vezanom uz pjevanje ustaških pjesama i isticanja ustaških simbola iz policije navode da sve snimaju i da će snimke biti naknadno pregledane

Policija je postupala i privela šest osoba zbog kršenja Zakona o prekršajima protiv javnog redu i mira i uporabe pirotehnike u subotu uoči i na početku koncerta Marka Perkovića Thompsona na stadionu u Zaprešiću, doznaje se u Policijskoj upravi zagrebačkoj.  Na upit o eventualnom policijskom postupanju vezanom uz pjevanje ustaških pjesama i isticanja ustaških simbola iz policije navode da sve snimaju i da će snimke biti naknadno pregledane.

FOTO Velika fotogalerija! Pogledajte najbolje fotografije s koncerta Marka Perkovića Thompsona u Zaprešiću
Koncert Marka Perkovića Thompsona u Zaprešiću
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U ovom trenutku je teško biti decidiran dok se ne provjeri i ne dovrši postupak i utvrdi o kojem se točno prekršaju radi, kako bismo bili činjenično točni, rekla je glasnogovornica PU zagrebačke Marija Goatti.  Na koncertu se, prema nekim procjenama, okupilo oko 30.000 ljudi, a održava se dan uoči godišnjice koncerta na zagrebačkom Hipodromu na kojem se, prema organizatorima, okupilo više od 500.000 posjetitelja.
Ključne riječi
Zaprešić Marko Perković Thompson Marko Perković Thompson showbiz

Komentara 2

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LL
lijepa_li si
00:32 05.07.2026.

pih. kod mileta dođe 500 ljudi, a privedu 43

Avatar Antifaṧist
Antifaṧist
00:23 05.07.2026.

A kaj nije bilo milijun?

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