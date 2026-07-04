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Navijači žele organizirati doček vatrenima na Trgu, Modrić i neki igrači ne dolaze u Zagreb

Zagreb: Nakon pet sati vožnje kroz grad Vatreni konačno stigli na Trg bana Josipa Jelačiča
Foto: Goran Stanzl/PIXSELL
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VL
Autor
Vecernji.hr
04.07.2026.
u 09:19

Na letu koji se vraća u Hrvatsku nisu svi igrači. Kapetan Luka Modrić i još nekoliko reprezentativaca iz Kanade su otputovali izravno na odmor pa neće doputovati s ostatkom momčadi.

Nakon ispadanja Hrvatske sa Svjetskog prvenstva u dramatičnom porazu od Portugala (1:2), navijači su pokrenuli inicijativu za doček reprezentacije u Zagrebu. Vatreni bi danas trebali u Zagreb sletjeti oko 14:30.

"Fan zona Croatian Fans Embassy Mi Hrvati na Trgu poziva sve hrvatske navijačice i navijače da na najvećem našem Trgu dočekamo velike pokradene junake iz "Male zemlje-velikog, lavovskog srca". Njihove suze i izraz lica pokazali su koliko im je stalo, a sigurno ni mi navijači nismo imuni na ovakve krađe ! Molimo našeg kapetana Luku da dođe sa momcima uzdignutog čela na Trg bana Jelačića gdje će osjetiti bilo ujedinjenog hrvatskog naroda iz cijelog svijeta!", objavila je navijačka udruga "Mi Hrvati."

Međutim, na letu koji se vraća u Hrvatsku nisu svi igrači. Kapetan Luka Modrić i još nekoliko reprezentativaca iz Kanade su otputovali izravno na odmor pa neće doputovati s ostatkom momčadi.

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Ključne riječi
Navijači Hrvatska reprezentacija

Komentara 1

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Avatar Busy littIe bee
Busy littIe bee
09:30 04.07.2026.

Ma glupost....

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