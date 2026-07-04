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PODRŠKA PREMIJERA

Andrej Plenković odgovorio na pitanje ostaje li Zlatko Dalić hrvatski izbornik

SP 2026 Toronto: Andrej Plenković susreo sa Marijanom Kustićem i Zlatkom Dalićem
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
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Autor
Željko Janković
04.07.2026.
u 08:00

– Ne znam, teško mi je to u ovom trenutku jasno reći. Svi smo puni emocija i godinama ih bezrezervno pratimo. Osobno podržavam vatrene, vidjeli smo se u Torontu prije nekoliko dana, a susret smo imali i u Rijeci.

Premijer Andrej Plenković novinarima je odgovarao na pitanja vezana za sraz Hrvatske i Portugala.

– Jako sam razočaran, kao i svi mi. Gledajući od noćas u tri ujutro, kada je sve završilo, pa i cijelo drugo poluvrijeme... Mislim da smo mi trebali pobijediti, to je prvo i osnovno. Drugo, smatram da to nije bio penal na Svjetskom prvenstvu – svira se prekršaj za normalan, čvrst duel u obrani, i to na igraču koji nema nikakav kontakt s loptom. Mislim da je to bio svojevrsni poklon Portugalu – započeo je premijer.

– Zabiti tri gola i da sva tri budu poništena zbog offsidea u drugom poluvremenu, ne sjećam se da se to ikada dogodilo u nižim ligama, a kamoli u srazu Hrvatske i Portugala. Kad gledate i ovu zadnju situaciju temeljito – to je po meni bio gol. Gvardiol je zabio gol za izjednačenje, a zašto je sudac dosudio offside, je li diralo kosu, je li čulo otkucaje srca, je li diralo onog obrambenog igrača, mi to ne možemo provjeriti. Međutim, mislim da je Hrvatska teško oštećena, da je ekipa bila zaista sjajna – rekao je Plenković pa otkrio:

– Nazvao sam noćas Zlatko Dalić i čestitao njemu i cijeloj ekipi. Ovo nije bio način na koji smo trebali ispasti iz natjecanja. Mislim da su odigrali fantastično poluvrijeme, jedno od onih kakva se rijetko viđaju, i zabiti Portugalu toliko pogodaka, a da nam se tri od četiri ponište, blago rečeno je nepravda. Mislim da je sudac ovdje nažalost teško pogriješio i da je barem taj posljednji pogodak, ako je već Sučićev bio poništen, trebao ostati priznat – iako ni u to nisam potpuno uvjeren. Tu smo gdje smo, ljutiti smo i nismo zadovoljni. Najmanje što se trebalo dogoditi bili su produžeci.

Nadate li se da će Dalić ostati izbornik?

– Ne znam, teško mi je to u ovom trenutku jasno reći. Svi smo puni emocija i godinama ih bezrezervno pratimo. Osobno podržavam vatrene, vidjeli smo se u Torontu prije nekoliko dana, a susret smo imali i u Rijeci. Godinama smo uz reprezentaciju, a oni su nam pružili zadovoljstvo koje se pamti generacijama i koje je jedinstveno za cijeli narod. Na njima je da to prepoznaju.
Ključne riječi
Zlatko Dalić Andrej Plenković

Komentara 1

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SA
Sirius_a
09:02 04.07.2026.

Sad se AP-a pita i ima li izbornik njegovu podršku. Što je iduće? Hoće li domar u nekoj školi imati potporu AP-a? Dokle više? Nije niti čudo da je AP poludio kada mu je Milanović rekao NE.

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