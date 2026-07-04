Amorim slaže novi Milan oko Modrića: hrvatski kapetan sve bliže ostanku?

Budućnost Luke Modrića i dalje je jedna od najvažnijih tema u AC Milan. Iako hrvatskom kapetanu ugovor uskoro ulazi u završnu fazu, talijanski mediji tvrde kako je sve izglednije da će suradnja biti nastavljena te da je produljenje ugovora vrlo blizu.

Prema pisanju Goal.com i La Gazzette dello Sport, novi trener Ruben Amorim od samog je dolaska jasno dao do znanja kako Modrića vidi kao jednog od ključnih igrača svoje momčadi. Portugalski stručnjak ne računa na njega samo zbog kvalitete na terenu, već i zbog iskustva, autoriteta i pobjedničkog mentaliteta koji donosi svlačionici.

Navodi se kako je Amorim već razgovarao s Modrićem te ga pokušao uvjeriti da aktivira opciju produljenja ugovora na još jednu sezonu. U klubu vjeruju da hrvatski veznjak, unatoč godinama, i dalje može imati važnu ulogu zahvaljujući svojoj nogometnoj inteligenciji i tehničkoj kvaliteti.

Iako konačni potpis još nije stavljen na papir, obje strane navodno su vrlo blizu dogovora. Modrić se tijekom prve sezone dobro prilagodio životu u Milanu, a odluci o ostanku pridonose i privatni razlozi. Njegova kći Ema članica je Milanove akademije u uzrastu do 13 godina, što obitelji dodatno olakšava ostanak u Italiji.

Prema istim izvorima, Modrić je neko vrijeme dvojio oko nastavka karijere na San Siru nakon što Milan nije izborio plasman u Ligu prvaka. Ipak, projekt koji predvodi novi trener, kao i prilika da bude jedan od nositelja momčadi u domaćem prvenstvu i UEFA Europa League, ponovno su ga motivirali za ostanak.

Dolaskom Amorima očekuje se i promjena načina igre. Za razliku od obrambeno orijentiranog sustava koji je preferirao Massimiliano Allegri, novi trener želi igrati znatno ofenzivniji nogomet, što će utjecati i na Modrićevu ulogu u momčadi.

Plan nije da hrvatski reprezentativac igra svaku utakmicu od prve do posljednje minute. S obzirom na zgusnut raspored i nastupe u Europi, Amorim namjerava pažljivo dozirati njegovu minutažu kako bi Modrić bio maksimalno svjež za najvažnije utakmice sezone.

Hrvatski veznjak, koji će u rujnu proslaviti 41. rođendan, iza sebe ima vrlo solidnu debitantsku sezonu u dresu Milana. Upisao je 37 nastupa u svim natjecanjima, od čega je 32 puta bio u početnoj postavi, te pritom postigao dva pogotka i dodao tri asistencije