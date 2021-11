Ovo je 11 vatrenih za Rusiju! Majer ipak otpao, a evo za koga se još Dalić odlučio

Raste temperatura u Splitu uoči sudbinskoga sraza kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo Hrvatska – Rusija na Poljudu, a usijanju pridonosi i kalkulacija oko sastava Hrvatske, u kojemu bi se mogla naći čak petorica nekadašnjih igrača Hajduka: Grbić, Juranović, Pašalić, Perišić i – Vlašić.

Da, Nikola Vlašić, oporavljen i spreman kao gladijator, trebao bi biti novo ime u sastavu vatrenih, i to na poziciji na kojoj je protiv Malte blistao Lovro Majer. Stidljivo se spominje i kako bi protiv Rusa mogao početi Livaja, kao i protiv Slovenaca u rujnu kada je bilo 3:0, pa iako je Livaja u toj utakmici bio strijelac, Slovence smo do kraja razmontirali nakon što je Marko bio izišao iz igre, a ušao Nikola. Pa su on i Pašalić zabili preostaa dva pogotka.

Ne treba ugađati nikome

No, Vlašić ili Livaja, bitne razlike zapravo i nema jer su obojica klase, a uz to i hajdukovci, na svome Poljudu.

– Nije potrebno na taj način ugađati Splićanina, kao ni postavljati u momčad Osječane kada se igra u Osijeku. Nije bitno odakle je koji igrač, bitno je da igraju oni koji su u tom trenutku najbolji, oni za koje izbornik smatra da su najbolji – kaže slavni splitski nogometaš i trener Zoran Vulić.

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL 09.11.2021., Zagreb - Trening hrvatske nogometne reprezentacije na stadionu Maksimir uoci utakmica protiv Malte i Rusije u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo u Kataru.

Je li Majer zaslužio ispasti iz momčadi nakon bajke na Malti, gdje je postigao dva pogotka?

– Majer za mene nije iznenađenje, znam odavno kakav je igrač. Moderan je vezni igrač koji može pokriti više pozicija i budućnost je reprezentacije. E sad, treba li igrati i protiv Rusa? Uvjeren sam da je izbornik već prije tih utakmica napravio plan tko će igrati u kojoj te da svoj plan nakon Malte neće mijenjati. To je uobičajeno postupanje, rijetko će se dogoditi da dvije kvalifikacijske utakmice u kratkom vremenu igra isti sastav – dodaje Vulić i posebno ističe:

– Kakva god bila forma pojedinih igrača, kakav god bio njihov učinak, u ovakvim situacijama nema mjesta ljutnji ili sujeti. Svi oni moraju znati da je interes Hrvatske na prvome mjestu, a prosudbama izbornika i njegova stožera treba vjerovati. Ti ljudi već su nas toliko puta uvjerili da znaju svoj posao.

Radili ste svojedobno u Rusiji i upoznali mentalitet tamošnjih nogometaša. Dojam je da su Karpinovi Rusi drukčiji od onih letargičnih Rusa otprije.

– Rusi su borci, ratnici. Oni nemaju zvijezda i uzdaju se u momčad, u momčadski duh, požrtvovnost, zajedništvo. Istodobno su i hladni, njih sigurno neće impresionirati pun Poljud. Karpinova momčad će u Splitu nastupiti kao da se igra bez publike, i sa te strane moramo biti oprezni. Međutim, kada stavimo sva imena na papir, kada znamo kojim igračima mi raspolažemo, a kojima oni, onda je u tome golema prevaga na našoj strani i Rusi našoj kvaliteti ne mogu parirati – zaključio je Zoran Vulić.

Foto: Davor Javorovic/PIXSELL 11.10.2021., stadion Gradski vrt, Osijek - Kvalifikacije za Svjetsko nogometno prvenstvo 2022. godine u Katru, skupina H, 8. kolo, Hrvatska - Slovacka.Photo:Davor Javorovic/PIXSELL Hrvatska reprezentacija šesti put u kvalifikacijama za veliko natjecanje u posljednjoj utakmici skupine odlučuje o prvome mjestu, odnosno o izravnom plasmanu. Dosad je u tim stresnim situacijama kiksala samo jednom, 1999. godine, protiv tadašnje SR Jugoslavije odigravši u Zagrebu 2:2. Hrvatska je zbog toga propustila Europsko prvenstvo 2000. godine.

Pod Dalićevim vodstvom ovo je druga takva situacija, nakon što je u studenome 2019. godine u posljednjoj utakmici svladala Slovačku na Rujevici. Međutim, ovo je prvi put da Hrvatska odlučujuću utakmicu za izravni plasman na Svjetsko prvenstvo igra u Splitu.

I bod nešto znači

Pobjeda nas izravno vodi u Katar, a neodlučen rezultat u dodatne kvalifikacije, no i eventualni bod protiv Rusa ne bi nužno značio potpunu katastrofu. Naime, na kraju ciklusa radit će se ljestvica drugoplasiranih selekcija po skupinama, te će šest najboljih drugoplasiranih u doigravanju biti nositelji. U određivanju redoslijeda drugoplasiranih momčadi izuzet će se rezultati protiv posljednjega u skupini.

Zanimljivo i neuobičajeno: ruska nogometna reprezentacija nije htjela iskoristiti mogućnost upoznavanja poljudskoga travnjaka dan prije utakmice. Rusi su posljednji trening održali u Sankt Peterburgu, a u poslijepodnevnim satima doputovali su u Split.

Očekivani sastav za Rusiju: Grbić - Sosa, Gvardiol, Lovren, Juranović - Modrić, Brozović - Perišić, Pašalić, Vlašić - Kramarić.