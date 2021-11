Rusi prepuni samopouzdanja dolaze na Poljud: Ni u čemu nismo slabiji od Hrvatske!

Reprezentacija Rusije je, kao i Hrvatska, na pozitivnom valu nakon pobjede 6:0 protiv Cipra, ali Rusi upozoravaju da se neke stvari moraju mijenjati kako bi s Poljuda otišli neporaženi u ključnom ogledu kvalifikacija za prvo mjesto u skupini.

– Ova pobjeda najveća je za nas od 2019. godine pa će sigurno razveseliti igrače pred odlazak u Hrvatsku. Tamo sigurno neće biti lako, pa samopouzdanje neće škoditi. Što se tiče igre reprezentacije u utakmici s Ciprom, bilo je tu puno dobrih trenutaka. No, još uvijek postoje manji problemi s psihologijom, pretjerani oprez prema naprijed, a na trenutke neka vrsta opuštenosti u obrani – komentirao je bivši vratar Rusije Vjačeslav Malafejev, a nešto strože je tu opuštenost komentirao i bivši napadač Rusije Igor Koljvanov:

– Morate razumjeti da središnji braniči uvijek trebaju igrati što pribranije, a kod nas se dogodi da se opuste. Sada se nogomet promijenio, igrači igraju skoro pa u vratarovu prostoru, pokušavaju krenuti u napad od vratara, a to ponekad dovodi do loših posljedica. Sebe smatraju Brazilcima, ali obrambeni igrači nikada nisu bili kao napadači. Stoga morate djelovati pažljivo, oprezno i jednostavno. U ovakvim utakmicama jedna greška može sve riješiti, a Hrvati to neće oprostiti, imaju igrače koji to mogu kazniti.

No ima i pozitivnih stvari s ruskog gledišta.

– Siguran sam da će Hrvati vidjeti Rusiju u utakmici s Ciprom i da će se uplašiti. Mislim da će ih iznenaditi igra, pogotovo članove njihova stručnog stožera Olića i Ćorluku. Po njima mi se na prvu činilo da baš i ne vjeruju u našu momčad. Mislim da će više vjerovati u naše dečke nakon što analiziraju utakmicu s Ciprom, pogotovo drugo poluvrijeme – rekao je ruski sportski poduzetnik Dmitrij Sviščev.

Jedan od najvećih, možda i najveći ruski optimist je počasni predsjednik Ruskog nogometnog saveza Vjačeslav Kološkov koji se prvo malo osramotio gafom izjavivši da “nije siguran da će Hrvatska pobijediti Maltu”, a zatim je dodao:

– Mi uopće nismo slabiji od Hrvatske ni u čemu, bez sumnje. Hrvatska je jedna nova reprezentacija u odnosu na onu sa SP-a 2018., nema više tu moć kao prije tri godine. Odlazak u Katar s Poljuda za nas je sasvim izvediv.