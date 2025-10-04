Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 113
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#AFRIČKA SVINJSKA KUGA
#MALOLJETNIČKO NASILJE
#ZDRAVSTVENI ODGOJ
#Barkod
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#DONALD TRUMP
#CHARLIE KIRK
Željko Janković
Autor
Željko Janković

Ovakvom Hajduku ni Livaja ne bi mogao pomoći, a jedan čovjek dokazao je da je majstor zanata

04.10.2025. u 17:54

Utakmica u Vinkovcima pokazala je koliko sustav Gonzala Garcije ima slabih točaka. Splićani su protiv Vukovara bili tako ranjivi, a priča je mogla otići i u drugom smjeru da su Robin Gonzales ili Eniss Shabani bili malo koncentriraniji

Toliko puta smo vidjeli sličan scenarij u kojem momčad slabije kvalitete igra bolji nogomet od favoriziranog suparnika i na kraju ne uspije ostvariti pozitivan rezultat. Takvu smo utakmicu gledali u Vinkovcima gdje je Hajduk protiv Vukovara, teškom mukom, uspio izboriti pobjedu (1:0). Čovjek odluke bio je Rokas Pukštas, igrač koji je na Poljudu zadnjih sezona doživljavao uspone i padove, ne isključivo svojom krivnjom. Loše upravljačke odluke utjecale su na pad njegove forme prošle sezone, a u ovom je trenutku najbolji igrač i najbolji strijelac momčadi Gonzala Garcije. No, utakmica u Vinkovcima pokazala je koliko sustav Gonzala Garcije ima slabih točaka. Splićani su protiv Vukovara bili tako ranjivi, a priča je mogla otići i u drugom smjeru da su Robin Gonzales ili Eniss Shabani bili malo koncentriraniji.

Ključne riječi
Vukovar HNL Vukovar 1991. Hajduk komentar

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još