Ovakvom Hajduku ni Livaja ne bi mogao pomoći, a jedan čovjek dokazao je da je majstor zanata

Toliko puta smo vidjeli sličan scenarij u kojem momčad slabije kvalitete igra bolji nogomet od favoriziranog suparnika i na kraju ne uspije ostvariti pozitivan rezultat. Takvu smo utakmicu gledali u Vinkovcima gdje je Hajduk protiv Vukovara, teškom mukom, uspio izboriti pobjedu (1:0). Čovjek odluke bio je Rokas Pukštas, igrač koji je na Poljudu zadnjih sezona doživljavao uspone i padove, ne isključivo svojom krivnjom. Loše upravljačke odluke utjecale su na pad njegove forme prošle sezone, a u ovom je trenutku najbolji igrač i najbolji strijelac momčadi Gonzala Garcije. No, utakmica u Vinkovcima pokazala je koliko sustav Gonzala Garcije ima slabih točaka. Splićani su protiv Vukovara bili tako ranjivi, a priča je mogla otići i u drugom smjeru da su Robin Gonzales ili Eniss Shabani bili malo koncentriraniji.