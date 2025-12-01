Kontroverzni gazda koji želi krstiti vlastitog igrača ne može zamisliti Hrvata na klupi reprezentacije: 'Bolje da se upucamo'

Gigi Becali vlasnik je rumunjskog velikana FCSB-a i jedan od najutjecajnijih ljudi u tamošnjem nogometu. 67-godišnjak je i jedan od najkontroverznijih vlasnika kluba u modernom nogometu. Ponovno je šokirao javnost svojim medijskom istupom nakon pobjede njegovog kluba nad Farulom u 18. kolu tamošnjeg prvenstva.

Becali je kritizirao mogućnost da aktualni trener Dinama iz Bukurešta, hrvatski stručnjak Željko Kopić, preuzme rumunjsku reprezentaciju, komentirao je vjeru jednog od igrača FCSB-a i obrušio se na sutkinje u nogometu, piše tamošnji portal GSP.ro.

- Bojim li se ja Dinama? Što mi Dinamo može? Bit će teška utakmica, normalno, ali ćemo ih pomesti! Pomest ćemo ih! Oni doista imaju trenera, ali mi imamo momčad. Da, imam i ja trenera, ali broj 1 je Kopić, on je trener. On zna od govana napraviti pitu... - započeo je Becali, a potom se osvrnuo na glasine koje Kopića smještaju na klupu Rumunjske:

- Kad ti postaviš stranog šefa sudaca i postaviš stranog izbornika, bolje se idi upucaj, to znači da si nacija od dva novčića. Upucajte se, dečki! Nemamo muškaraca u ovoj zemlji, od 20 milijuna, da vode instituciju? Nemamo trenera iz ove zemlje da ga postavimo? Bolje da se upucamo nego da postavimo stranog trenera u reprezentaciju!

Komentirao je i sutkinje u rumunjskom nogometu za koje je rekao kako ih predsjednik sudaca Kyros Vassaras postavlja samo kako bi "zavarao Europljane":

- Ja kažem što mislim! Možeš li zamisliti, žena da sudi muškarcima? Odlazi, čovječe, odavde! Oni žele miješati žene s muškarcima, da bude svejedno. Čovječe! Muškarac je muškarac i žena je žena - rekao je.

Komentirao je i svog igrača Dennisa Politica za kojeg je rekao kako ima puno potencijala, ali ono što je puno jače odjeknulo su njegovi komentari o njegovoj vjeri: "Vidjet ćemo, možda ga krstim sada, u siječnju, na Bogojavljenje. On je sektaš, učinit ću ga pravoslavcem" - rekao je.

Politic je inače baptist te kaže kako svaku slobodnu sekundu kako bi čitao Bibliju.