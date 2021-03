Ovaj detalj pokazuje kakav je karakter Luka Modrić: 'Svi su ga mlatili, a nije imao zaštitu'

U susjednu nam Bosnu i Hercegovinu Sergej Jakirović (44) trebao je prije nekoliko mjeseci otići u nekom drugom aranžmanu. Jakir je, podsjetimo, bio jedan od najozbiljnijih kandidata za izbornika BiH. No trenerski put nastavio je u Zrinjskom. Vratio se u grad svog djetinjstva, na privremeni rad od 12. siječnja ove godine. Nije dugo trebalo da Jakirović opet postane jedna od zanimljivijih nogometnih priča u susjedstvu. Njegova momčad prošlog je vikenda u prvenstvenom kolu svladala Sarajevo (1:0) na Koševu, odnosno stadionu “Asim Ferhatović Hase”. Bio je to prvi poraz Sarajeva nakon 462 dana! Zanimljiv statistički podatak, no Jakiroviću to, naravno, znači puno više. A njegova priča sa Zrinjskim polako podsjeća na onu iznimno uspješnu s Goricom...

Napokon srušili Sarajevo

– Drago mi je da smo srušili tu tradiciju. Zrinjski je u zadnje tri utakmice sa Sarajevom imao dva poraza i remi. Ova pobjeda važna je i za samopouzdanje momčadi. Važno mi je da dečki vjeruju da možemo puno napredovati i nastaviti rasti – počeo je Jakirović.

A momčad Zrinjskog trenutačno je na trećem mjestu prvenstvene ljestvice s 38 bodova. Kako je pobjeda nad Sarajevom odjeknula u ulici Stjepana Radića u Mostaru, sjedištu Zrinjskog?

– Doživljena je posebno snažno. Nakon utakmice moj telefon se užario i nema gdje se ta utakmica nije gledala. Zrinjski ima jako puno navijača u svijetu. Zahvaljujem svima na podršci i na brojnim lijepim željama za nastavak. Važan je to momčadski iskorak jer takve smo utakmice jesenas gubili. Očito je napravljen iskorak i u psihološkom smislu. Moramo to iskoristiti. Ovo je klub gdje se samo broje pobjede – naglašava Jakirović.

Regionalni mediji također su se bavili onim što Jakirović radi u Zrinjskom. Slovenci tako zadnjih dana tvrde da je on možda neopravdano i prerano dobio otkaz u Mariboru.

– I danas smatram da smo u Sloveniji radili dobar posao, s obzirom na stanje u kakvom je bila momčad. S četvrtog smo mjesta došli na drugo, pretekli Olimpiju koja je imala sedam bodova prednosti ispred nas. Bilo je i otežavajućih okolnosti jer je prvenstvo bilo odgođeno. Trebali smo odigrati tri prvenstvena kola prije europskih nastupa. Ispalo je da nam je europska utakmica s Ircima bila prva službena. Nesretno smo ispali, nismo iskoristili jedanaesterac u 105. minuti i ispali smo. Čitao sam da sada kažu kako sam prerano otpušten. Po broju osvojenih bodova u odnosu na broj utakmica, statistika kaže da sam bio najuspješniji trener Maribora u zadnjih deset godina. Ali ne razmišljam previše o tome, sada sam usredotočen na Zrinjski. To je veliki klub s vojskom navijača. Maksimalno su me podržali od prvog dana i osjećam veliku odgovornost da budemo na pravoj razini.

Možete li nam usporediti te tri lige, hrvatsku, bosanskohercegovačku i slovensku?

– HNL je najviše narastao. Ali za to imam jednostavno objašnjenje. Sve je to zbog hibridnih terena. Zahvaljujući dobrim terenima, nogomet nam je puno gledljiviji, bez previše tehničkih pogrešaka, ima puno više igre. To je najveća prednost u odnosu na nogomet u BiH. Željezničar na Grbavici ima hibridni teren, iako i drugdje ima dosta dobrih travnjaka. Vjerujem da će se i ovdje još više klubova okrenuti hibridnim terenima.

– Slovenska liga je negdje između hrvatske prve i druge lige. Svi igrači iz naše Druge lige među glavnim su igračima u Sloveniji, odnosno među nositeljima igre tamošnjih momčadi. Naravno, Maribor i Olimpija ističu se kvalitetom. BiH liga ove je godine iznimno zanimljiva, šest klubova bori se za naslov prvaka, odnosno za plasman u Europu. Imamo još jedno kolo do kraja osnovnog dijela prvenstva, a onda slijedi 11 kola trećeg kruga. Svatko svakoga može pobijediti. Naravno, Sarajevo ovisi samo o svojim izvedbama, a ako nastavi pobjeđivati, logično je da će osvojiti naslov.

Pratim svoju Goricu

Gdje biste smjestili Sarajevo po kvaliteti, usporedite li ga s vodećim hrvatskim klubovima?

– Negdje između naše tri vodeće momčadi, u taj krug. U Bosni i Hercegovini uvijek je bilo nogometnih talenata, bit će ih i u budućnosti. Dinamo je bez premca svih ovih godina. Osijek sigurno ima europsku kvalitetu. No smatram da im trebaju još dva prava prijelazna roka da se momčad pojača. Dugotrajan je proces stvaranja momčadi. Ne ide to preko noći. Pa Dinamo se gradio godinama. U Gorici smo krenuli od nule i znam koliko je teško napraviti konkurentnu momčad.

Jednim okom stalno prati svoju Goricu.

– Njihov uspjeh nije slučajan. Okosnica momčadi na okupu je već tri godine. Otišao je Kahlina, no ostali su Lovrić, Krizmanić, Suk, Dvorneković, Jovičić... i ostali dečki koji također imaju kvalitetu. Zbog toga su i puni samopouzdanja, svjesni kvalitete i u svaku utakmicu ulaze bez pardona prema bilo kome. To se vidi po govoru tijela. Ja i danas navijam za Goricu, u kontaktu sam s igračima i svim ljudima u klubu. Povremeno i predsjedniku Nenadu Črnku pošaljem poruku. Imam osjećaj da se cijeli sustav zainatio nakon što su klub napustili Dambrauskas i Nikoličius. Kao da su rekli: ‘Možemo mi i bolje...’ Črnko je ozbiljan predsjednik koji zna kako ta radna zajednica diše. Svatko zna svoj posao u svakom trenutku, a još prije napravljen je pravi temelj. Još od ulaska u Prvu HNL, Gorica nije imala ozbiljnu krizu. Očekujem da će biti i bolji jer dečki su pobjednici, a kemija kluba i momčadi na vrhunskoj je razini. Jakirović sa Zrinjskim ima ugovor do 2023. godine. Momčad je preuzeo na šestom mjestu s 32 boda.

– Sjajno su me dočekali u mom rodnom gradu. Tu sam provodio djetinjstvo kod pokojne bake, strica i strine. Ovdje se osjećam kao kod kuće jer savršeno poznajem mentalitet. Na kraju, od Metkovića do Mostara ima 40 kilometara. Zrinjski je dobro uređen i svake godine ima europske ambicije. Ovdje je radilo dosta hrvatskih trenera koji su ostavili trag. Sa šest naslova prvaka, to je najtrofejniji klub. Moramo napraviti sve da uđemo u Europu.

Mediji u BiH također pišu da je već sada jasno kako je ova momčad Zrinjskog s Jakirovićem doživjela renesansu. Nogometni kuloari kao da žele ponovno zavrtjeti priču o Jakiroviću kao izborniku.

– U kuloarima se pozitivno komentirala ta priča oko mog angažmana za izbornika. Valjda su ljudi pratili što sam do sada radio, počevši od Gorice. Za tu funkciju predložio me Emir Spahić. Meni je to golemo priznanje. Znao sam da će se ta priča oduljiti i zato sam prihvatio ponudu Zrinjskog. Jer, moram raditi i napredovati, to je najvažnije. I ova pobjeda nad Sarajevom dokaz je da smo na pravom putu. Sretan sam što se već sada komentira kako sam u BiH nogomet donio visoki presing, tranziciju, kontinuirani napad, tranzicijski posjed... Čovjek mora biti optimističan i pozitivan da bi nešto u životu napravio – naglašava Jakirović.

Priča li se po klupskim hodnicima još uvijek o Luki Modriću?

– Naravno. Svi bi htjeli karijeru Luke Modrića, a nitko ne bi htio njegovim putem afirmacije. Zvao sam neke igrače iz Hrvatske jer sam smatrao da nam mogu pomoći. Odbili su me. Nažalost, još uvijek postoje predrasude o ligi u BiH. Ljudi zapravo ne znaju kakav se nogomet ovdje igra i kako se živi. Luka je igrao kada je sve to bilo još ‘divlje’ i nije bilo lako nametnuti se. Svi te mlate i nitko te ne može zaštititi. To možda najviše pokazuje kakav je karakter Luka Modrić. Sada je to na puno većoj razini. Naravno, još uvijek ima anomalija. No danas se u BiH ligi razmišlja o nogometu, taktici, nadmetanju.

Nije bilo teško vratiti se u Mostar i prepustiti se emocijama iz djetinjstva...

– Baš sam prije nekoliko dana prošetao tim stazama iz djetinjstva gdje sam se igrao s prijateljima. U Mostaru mi je prekrasno, odem na most, gledam Neretvu, pojedem ćevape... Jako je lijepo, klima je prekrasna, hrana vrhunska, sve je puno mladih. Nakon godine dana i restrikcija u Hrvatskoj, doživio sam šok. Ovdje ljudi sjede po terasama restorana i kafića, jedu i piju. No, uskoro će se navodno skraćivati radno vrijeme, a još uvijek je na snazi policijski sat od 23 sata do pet ujutro.