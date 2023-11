Ovaj čovjek odbio je 40 milijuna dolara: 'Nikada nisam požalio zbog odluke, novac nije najvažniji'

Bivši neporaženi dagestanski borac Khabib Nurmagomedov (29-0) posljednju je borbu imao u listopadu 2020. kada je ‘submissionom’ u drugoj rundi pobijedio Justina Gaethjea i treći put obranio UFC-ov pojas lake kategorije.

Khabib je nakon tog meča objavio kraj karijere, te objasnio kako je majci obeća da više neće kročiti u oktogon bez svog oca Abdulmanapa Nurmagomedova koji je nekoliko mjeseci ranije preminuo od posljedica koronavirusa, piše Croring.

Svi su nadali kako će se predomisliti, no nekadašnji prvak nije želio pregaziti obećanje, te se posvetio biznisu.

U nedavnom razgovoru s Danielom Cormierom u UFC-ovoj ‘Ultimate 30 Countdown’ emisiji osvrnuo se na svoj odlazak u mirovinu, te kakve je ponude dobivao od organizacije da se vrati borbama.

– Bilo je teško odbiti ponudu od 20, 30 ili 40 milijuna dolara. Ali meni taj novac ne bi ništa značio i nije mi to najvažnije u životu. Odluka nije bila laka, ali tako sam odlučio. Završio sam i to ostavljam iza sebe. Sada sam sretan i nikad nisam požalio zbog te odluke – kazao je Khabib Nurmagomedov i dodao:

– Za šest godina sam stigao do naslova UFC-ovog prvaka. Imate li natjecateljske navike i ostanete fokusirana, a uz to posjedujete i šampionski karakter, uspjeh će sigurno doći. Samo morate biti strpljivi. To me vodilo kroz karijeru, a trenirao sam cijeli život.