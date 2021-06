Otto Barić ga je pozvao pod pritiskom, a on s cimerom Vatrene odveo na Euro!

Nije se Hrvatska prošetala do Europskog prvenstva u Portugalu. Muke kroz kvalifikacijsku skupinu počele su remijem s Estonijom u Osijeku, pa je stigao poraz od Bugarske, onda su okončane u dodatnim kvalifikacijama, a suparnik nam je bila Slovenija. Nakon 0:0 u Maksimiru odluka je trebala pasti u Ljubljani. I ondje je bilo dramatično.

Nakon pritiska medija tadašnji izbornik Otto Barić za taj uzvrat na stadionu za Bežigradom pozvao je Tomu Šokotu i ovaj mu je to još i kako vratio. Naime, u. 59. minuti ostali smo s igračem manje, ali samo dvije minute poslije Šokota je sjajnom akcijom proigrao Dadu Pršu, a ovaj pogodio za pobjedu i odlazak u Portugal, zemlju u kojoj je tada Šokota i igrao, bio je tamo velika zvijezda.

Pršo i ja bili smo cimeri

– Bio sam ja i prije toga u kontaktu s, nažalost, pokojnim izbornikom Barićem, osjetio sam da me želi i, kad me pozvao za taj uzvratni susret, bio sam presretan. U Dinamu sam napravio sve, ali konkurencija za ulazak u reprezentaciju bila je velika, u Portugalu sam nakon ozljede igrao jako dobro i veselio sam se tom pozivu. A asistencija Prši i njegov gol bili su super. No s Dadom sam se sjajno slagao, pa on zna nogomet, osjeti sve, zna sve i bilo mi je lako s njim igrati. Uostalom, bili smo i “cimeri” – kaže nam Tomo Šokota.

Bilo je iz Portugala svakojakih nezgodnih priča, prije svega zbog odabira kampa koji je bio u pustinji, dok su drugi uživali u povjetarcu uz obalu, naši su se poprilično “kuhali”.

Ždrijeb za Euro nije nas nimalo mazio, dobili smo jako tešku skupinu sa Švicarskom, Francuskom i Engleskom. Da ćemo teško proći, bilo je jasno nakon 0:0 sa Švicarskom, no protiv jake Francuske Hrvatska je odigrala 2:2 pa onda i već u petoj minuti povela protiv Engleske pogotkom Nike Kovača. Slavio se taj pogodak, vratila se nada, ali onda su Scholes, dvaput Rooney i Lampard sve okrenuli. U jednom je trenutku Hrvatska samo uspjela smanjiti na 2:2 pogotkom Igora Tudora.

– Šteta je zbog te dvije prve utakmice, protiv Švicarske dugo smo imali igrača više, nismo to iskoristili i završilo je bez pogodaka, a napadali smo s puno igrača. Protiv Francuske bilo je 2:2, primili smo dva pogotka iz naših grešaka, a onda imali i veliku šansu za pobjedu, no Mornar je pucao visoko preko gola. A o utakmici protiv Engleske bolje je i ne govoriti, nismo im mogli ništa iako je Niko Kovač već u petoj minuti zabio za naše vodstvo. Branili smo se, igrali sa šest stopera, svi smo bili u defenzivi, ali jednostavno nije išlo – kaže Tomo Šokota.

Na kraju je poprilično iznenađujuće za nogometni svijet naslov europskog prvaka osvojila Grčka. Igrala je neatraktivan, defenzivni nogomet.

– Iznenadili su sve, pa i mene, nije baš uobičajeno da se s takvim uglavnom obrambenim nogometom dođe do naslova europskog prvaka. No nisu primali golove, pobjeđivali su golovima iz jedne ili dvije šanse i otišli su do kraja, upisali su se u povijest. Cilj je opravdao sredstvo, oni su znali da samo takvom igrom mogu nešto napraviti i uspjeli su – zaključio je Šokota.

Grci s bunkerom do naslova

Grci su u četvrtfinalu pobijedili Francusku s 1:0, pa onda i Češku s istim rezultatom u polufinalu, a onda im je i 1:0 bilo dovoljno u finalu protiv Portugala, jako razočaranog domaćina Eura koji na tom prvenstvu nije igrao puno atraktivniji nogomet od Grka, najviše su napadali upravo protiv Grčke u finalu. No Carvalho, Maniche, Cristiano Ronaldo, Deco i Figo ni iz 17 udaraca nisu uspjeli zabiti nijedan pogodak pa su se na kraju morali nakloniti izborniku Grčke, iskusnom Ottu Rehhagelu i njegovima Nikopolidisu, Fisasu, Katsuranisu, Zagorakisu i ostalim grčkim junacima.

Nama je ostao žal što nismo napravili više, no bilo je jasno da ćemo teško preko Francuske i Engleske naći put za prolazak skupine kad na startu nismo pobijedili Švicarsku. Nakon tog Europskog prvenstva završila je i era Otte Barića u reprezentaciji, koju je vodio u 24 utakmice, ostvario 11 pobjeda, osam puta Hrvatska je remizirala te upisala pet poraza, posljednji je bio taj u Portugalu od Engleske. U tom susretu Hrvatska je krenula u sastavu: Butina, Šimić, Tudor, R. Kovač, Šimunić, Rosso, N. Kovač, Živković, Rapaić, Pršo i Šokota.

