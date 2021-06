Dalićev adut otkrio koliko mu znače poziv među Vatrene i gdje vidi Hrvatsku na Euru

Prelijep je osjećaj igrati za Hrvatsku, pamtit ću ga do kraja života, ali nisam ni znao da ću biti pozvan u A reprezentaciju, kazao je nakon svog debija u reprezentaciji protiv Belgije Joško Gvardiol.

"Ne razmišljam hoću li startati, moje je da radim i trudim se, a izbornik je tu i on odlučuje. Uopće nisam razmišljao o tome da ću ovo ljeto biti na EURU, to je velika stvar za mene i veliki motiv i za klupsku karijeru. Što se tiče moje pozicije, iako ove sezone igram lijevog beka, činjenica je da sam se probio u seniorski nogomet na poziciji stopera. No nema mjesta za žalbe, igrat ću gdje god da me trener postavi i dat ću sve od sebe da to odradim na najbolji mogući način", kazao je igrač Dinama i budući igrač Leipziga, koji je odbio dati prognoze dokud će Hrvatska dogurati na EURU.

"Ne volim prognozirati dokud ćemo doći, ranije sam kao igrač Dinama u tome griješio. Bit će jako važno otvaranje turnira. Ako krenemo dobro, možemo daleko dogurati".

Veznjak Atalante Mario Pašalić jedva čeka nastup na EURU.

"Gledao sam Hrvatsku 2007. na Wembleyju kod kuće i dobro se sjećam kako smo slavili. Utakmica koja je pred nama je ogromna stvar, ovo je moje prvo veliko natjecanje, a otvaramo ga na kultnom stadionu. Nadam se da ću dobiti i nekakvu minutažu u ovoj utakmici koja je sigurno jedna od najvećih u mojoj karijeri. Ja se osjećam odlično, nemam problema, ozljeda je iza mene. Na raspolaganju sam izborniku i kad god on bude osjećao da sam potreban ekipi, spreman sam uskočiti na bilo koju poziciju", kazao je Pašalić i dodao.



"Prvi cilj je proći skupinu, a dalje sve ovisi o tome kako ćemo odraditi skupinu i kakvi ćemo doći u osminu finala. Pitanje je i koga ćemo dobiti od protivnika ako prođemo. Hrvatska ima kvalitete i vjerujem da ćemo ih pokazati na ovom turniru. Što nedostaje veznom redu da bismo stvarali više šansi? E to je pitanje za izbornika. Smatram da svatko od nas treba prihvatiti ono što izbornik traži. Svatko od nas mora svoje ime staviti sa strane i raditi za momčad, samo tako možemo do rezultata.Sanjao sam da zabijam Engleskoj u 90. minuti na Wembeyju, ne bih imao ništa protiv da se to dogodi. No svejedno je tko će zabiti, važno je da Hrvatska pobijedi".

Hrvatska EURO otvara u nedjelju u 15 sati na Wembleyu protiv Engleske.