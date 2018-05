Otočani u lovu na Majera: Nisam poludio zbog priča o milijunima

U Hrvatskoj sigurno ima igrača za Dinamo, ima ih čak i u susjedstvu, dovoljno je maksimirskom klubu pogledati kako su, pogotovo ovog proljeća, igrali dečki iz Lokomotive.

I nije Dinamo slijep, već je navodno gotova priča oko povratka Ivana Šunjića, kapetana Lokomotive. No, ima još ‘fine robice’ na Kajzerici, kao što je mladi reprezentativac Lovro Majer. Ukazao je na njega odavno i direktor Lokomotive Božidar Šikić.

– Po meni bi bilo prirodno, ode li Ćorić, da mu nasljednik bude Majer – kazao je nedavno Šikić.

No, neće biti baš lako dogovoriti takvo što jer je nedavno navodno Newcastle nudio čak 18 milijuna eura za Lovru, želio ga je Celtic, sad se pojavio i Manchester City s navodnih devet milijuna.

– Majer je igrač za više od 18 milijuna eura i za veći klub od Newcastlea – kazao je spomenuti Šikić.

Lovro o odlasku ne razmišlja

Lokosi su na odmoru, sezona je za njih završila.

– Lijepo je sad malo se odmoriti od sezone iako ne mogu reći da sam se previše potrošio, više onako ‘taman’ – uhvatili smo mladog Majera koji će na ljetovanje na Ugljan.

Zaigrao je na kraju sezone, ozljeda je očito sanirana. – Nije bilo ništa strašno, mogao sam već tjedan dana nakon ozljede igrati, ali nisam želio riskirati. Majer zvuči prilično ‘normalno’ s obzirom na ples milijuna koji se odigrava oko njegovog imena.

– Ma ništa se zbog toga kod mene nije promijenilo. Istina, lijepo je čuti kad o tebi pričaju tako veliki klubovi, da se zanimaju za tebe, ali mene te priče neće promijeniti. To mi može biti samo poticaj za dalje, potvrda da sam dobro radio i da tako moram i dalje – čvrsto je na zemlji Lovro. Danas mladi igrači žele što prije otići u inozemstvo, no ovaj 20-godišnji igrač Lokomotive ima malo drukčije razmišljanje.

– Naravno da je i meni cilj jednog dana igrati u velikom europskom klubu, ali mislim da ne bih sada išao, jednostavno ne želim preskakati stepenice u svojoj karijeri. Imam još dvije godine ugovor s Lokomotivom, a kako će se sve dalje razvijati zasad ne znam, to ćemo tek vidjeti.

Onda bi možda među stepenica bio odlazak u Dinamo?

– Ne bih sada o tome, ništa se još ne zna, možda će se više znati za mjesec dana – veli Majer.

Bio bi to zapravo povratak, jer Majer je kao dijete i počeo u Dinamu, onda otišao, preko Dubrave i Trnja stigao do Lokomotive. Je li istina da su vas u Maksimiru proglasili neperspektivnijim?

– Nije to baš tako, bio sam u Dinamu do 12. godine, igrao sam s Bornom Sosom, nosio sam broj 10, bio sam kapetan. No, jednostavno sam odlučio ići drugim putem i mislim da sam dobro odlučio, barem zasad to pokazuje razvoj moje karijere.

No, ne tako davno čitali smo da biste se vraćali u Dinamo?

– Kako sam rekao, ne bih sad o tome što će biti, vidjet ćemo za mjesec dana što će se događati – zaključio je priču o mogućem transferu ovaj plemeniti igrač.

Dobra sezona ‘lokosa’

Zajedno s Lokomotivom odigrao je sjajno, a ‘lokosi’ su posebno dojmljivi bili u proljetnom dijelu sezone. – Nismo dobro krenuli, ali na kraju smo se sjajno dignuli i stigli do tog željenog petog mjesta. Dolaskom trenera Tomića počeli smo igrati odlično, igrali smo najljepši nogomet u ligi.

I kako smo izgledali u završnici, mislim da smo pokazali da možemo biti među tri najbolje momčadi naše lige. U tom sjajnom razdoblju Lokomotiva je dvaput srušila Dinamo, s 4:1 u Maksimiru pa s 3:1 u Kranjčevićevoj i ‘kumovala’ je da Dinamo promijeni dva trenera.

– Odavno, još u mlađim kategorijama govorio sam da su priče o odnosima Lokomotive i Dinama gluposti. Svi znamo što se sve pričalo i pisalo o tome, i baš sam silno želio dobiti Dinamo, da svima pokažemo da su bili u krivu – zaključio je Lovro Majer.