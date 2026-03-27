Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 81
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#CIJENE
#Večernjakova ruža
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#NAPAD NA IRAN
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
UŽIVO
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
ZANIMLJIV PODATAK

Nesuđeni član svjetskog prvaka još uvijek je efikasniji u dresu prijašnje reprezentacije nego Hrvatske

Utakmica kvalifikacija za Svjetsko nogometno prvenstvo 2026. Crna Gora - Hrvatska
Photo: Stefan Ivanovic/PIXSELL
Autor
Tomislav Dasović
27.03.2026.
u 10:20

Taj je rasni centarfor rođen u Hamburgu nastupao za čak tri uzasne kategorije njemačkih reprezentacija, U-17, U-18 i U-19, a hrvatskoj momčadi U-21 priključio se u lipnju 2022. godine

Napadač njemačkog Freiburga Igor Matanović, koji će na dan utakmice s Brazilom proslaviti 23. rođendan, postigao je u Orlandu svoj drugi pogodak u osmom nastupu za Hrvatsku. Istodobno, njegov golgeterski konto popeo se na 12 pogodaka ove sezone, za klub i za reprezentaciju, odnosno drugi je strijelac Freiburga, momčadi na 8. mjestu Bundeslige, odmah iza Vincenza Grifa koji je za klub zabio 12 golova.
 
Zanimljivost oko Matanovića sljedeća je: taj je rasni centarfor rođen u Hamburgu nastupao za čak tri uzasne kategorije njemačkih reprezentacija, U-17, U-18 i U-19, a hrvatskoj momčadi U-21 priključio se u lipnju 2022. godine. Matanović je za A i mladu selekciju Hrvatske postigao ukupno četiri pogotka, jedan manje nego za njemačke selekcije.

 
Jednom smo o Matanoviću razgovarali s njegovim nekadašnjim suigračem u njemačkim mladim selekcijama Jakovom Šuverom, koji je u ovoj sezoni pristupio HNK Vukovaru.
 
Mislite li da bi Matanović danas mogao biti kandidat i za A reprezentaciju Njemačke?, pitali smo Šuvera.
 
- Vjerujem da bi bio. On je tip igrača kakvih baš i nema puno, klasična devetka koja istodobno zna igrati, ima dobru tehniku. Takav igrač nedostaje Njemačkoj i dobro bi joj došao. Ne da baš odmah igra svaku utakmicu, nego da ide istim putem kao u Hrvatskoj: da mu postupno daju šansu i isprobavaju ga. Kažem, nema puno takvih igrača, oni su i te kako traženi, i zato sam i ja ponosan što Igor igra za Hrvatsku. Bit će on još dugo godina dobar A reprezentativac – kazao nam je Jakov Šuver. Dalić iz Orlanda o ostanku na mjestu izbornika: 'Koga briga za moj ugovor!'
Ključne riječi
SP 2026. hrvatska nogometna reprezentacija Vatreni Igor Matanović

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!