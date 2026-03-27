Nesuđeni član svjetskog prvaka još uvijek je efikasniji u dresu prijašnje reprezentacije nego Hrvatske

Napadač njemačkog Freiburga Igor Matanović, koji će na dan utakmice s Brazilom proslaviti 23. rođendan, postigao je u Orlandu svoj drugi pogodak u osmom nastupu za Hrvatsku. Istodobno, njegov golgeterski konto popeo se na 12 pogodaka ove sezone, za klub i za reprezentaciju, odnosno drugi je strijelac Freiburga, momčadi na 8. mjestu Bundeslige, odmah iza Vincenza Grifa koji je za klub zabio 12 golova.



Zanimljivost oko Matanovića sljedeća je: taj je rasni centarfor rođen u Hamburgu nastupao za čak tri uzasne kategorije njemačkih reprezentacija, U-17, U-18 i U-19, a hrvatskoj momčadi U-21 priključio se u lipnju 2022. godine. Matanović je za A i mladu selekciju Hrvatske postigao ukupno četiri pogotka, jedan manje nego za njemačke selekcije.

Dalić iz Orlanda o ostanku na mjestu izbornika: 'Koga briga za moj ugovor!' Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Jednom smo o Matanoviću razgovarali s njegovim nekadašnjim suigračem u njemačkim mladim selekcijama Jakovom Šuverom, koji je u ovoj sezoni pristupio HNK Vukovaru.Mislite li da bi Matanović danas mogao biti kandidat i za A reprezentaciju Njemačke?, pitali smo Šuvera.- Vjerujem da bi bio. On je tip igrača kakvih baš i nema puno, klasična devetka koja istodobno zna igrati, ima dobru tehniku. Takav igrač nedostaje Njemačkoj i dobro bi joj došao. Ne da baš odmah igra svaku utakmicu, nego da ide istim putem kao u Hrvatskoj: da mu postupno daju šansu i isprobavaju ga. Kažem, nema puno takvih igrača, oni su i te kako traženi, i zato sam i ja ponosan što Igor igra za Hrvatsku. Bit će on još dugo godina dobar A reprezentativac – kazao nam je Jakov Šuver.