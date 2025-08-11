VIDEO Svi pričaju o onome što je Luka Modrić napravio prije debija: Snimka je postala viralna

Hrvatski kapetan i nogometni reprezentativac Luka Modrić jučer je odigrao prvu utakmicu u dresu talijanskog velikana Milana, a dogodilo se to u pripremnom ogledu protiv Chelseaja koji je slavio s visokih 4:1 na Stamford Bridgeu u Londonu. Prije susreta, Modrić se pripremio slijedeći svoj posebni ritual.

Kapetan vatrenih ljubio je kostobrane na kojima su slike njegovih najbližih, supruge i djece, a na slikama su i Isus te Djevica Marija. Taj ritual, koji je Modrić imao nastupajući za Real Madrid, ovog puta podijelio je Milan na društvenim mrežama, s kojim će 39-godišnja hrvatska legenda uskoro krenuti u svoju novu klupsku sezonu u kojoj će pokušati ostvariti bolje rezultate nego prošle.

Modrića i njegove suigrače očekuje početak talijanskog prvenstva. Nastupit će protiv drugoligaša Barija ove nedjelje u 21:15 sati na travnjaku San Sira, i pokušati svladati prvu prepreku nove sezone Kupa Italije.