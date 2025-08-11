Naši Portali
KAPETAN VATRENIH

VIDEO Svi pričaju o onome što je Luka Modrić napravio prije debija: Snimka je postala viralna

Chelsea v AC Milan - Pre Season Friendly - Stamford Bridge
Bradley Collyer/PRESS ASSOCIATIO
VL
Autor
Vecernji.hr
11.08.2025.
u 13:32

Taj ritual, koji je Modrić imao nastupajući za Real Madrid, je ovog puta podijelio Milan na društvenim mrežama, s kojim će 39-godišnja hrvatska legenda uskoro krenuti u svoju novu klupsku sezonu u kojoj će pokušati ostvariti bolje rezultate nego prošle.

Hrvatski kapetan i nogometni reprezentativac Luka Modrić jučer je odigrao prvu utakmicu u dresu talijanskog velikana Milana, a dogodilo se to u pripremnom ogledu protiv Chelseaja koji je slavio s visokih 4:1 na Stamford Bridgeu u Londonu. Prije susreta, Modrić se pripremio slijedeći svoj posebni ritual.

Kapetan vatrenih ljubio je kostobrane na kojima su slike njegovih najbližih, supruge i djece, a na slikama su i Isus te Djevica Marija. Taj ritual, koji je Modrić imao nastupajući za Real Madrid, ovog puta podijelio je Milan na društvenim mrežama, s kojim će 39-godišnja hrvatska legenda uskoro krenuti u svoju novu klupsku sezonu u kojoj će pokušati ostvariti bolje rezultate nego prošle.

Modrića i njegove suigrače očekuje početak talijanskog prvenstva. Nastupit će protiv drugoligaša Barija ove nedjelje u 21:15 sati na travnjaku San Sira, i pokušati svladati prvu prepreku nove sezone Kupa Italije.

@acmilan Family first. Always ❤️ #acmilan #modric #lukamodric #chelseamilan #tiktokfootball #tiktokcalcio #calciotiktok #calcio ♬ suono originale - AC Milan

hrvatska nogometna reprezentacija Vatreni Milan Luka Modrić

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
