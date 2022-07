Otac hrvatske senzacije osvajanje Wimbledona pratio u kafiću, objasnio je zašto

Dosad smo u wimbledonskoj juniorskoj konkurenciji imali dvojicu finalista, Ivana Ljubičića (1996.) i Marija Ančića (2000.), ali obojica su izgubila završne mečeve. Splićanin Mili Poljičak, koji će u srijedu (13. srpnja) proslaviti 18. rođendan i postati punoljetan, prvi je otišao do kraja. A nakon što je u dva finalna tie–breaka, sa 7:6 (2), 7:6 (3), nadjačao pola godine starijeg Amerikanca Michaela Zhenga, Poljičak je na samom terenu kazao:

– Hvala svima koji su došli ovamo, velika je čast igrati finale. Kao što je bio i neopisiv osjećaj doći na teren. Znao sam da će to biti izniman meč. Prvi sam Hrvat koji je osvojio juniorski Wimbledon i zbog toga sam jako sretan. Osjećao sam se ugodno od prvog trenutka, nisam osjećao nikakav pritisak, jako sam smiren inače... Izašao sam na teren i rekao sebi: što bude, bit će. Nekada izgubite, a nekad dobijete. Ovaj put sam ja izašao kao pobjednik i moja sreća ne može biti veća.

Baklje na dočeku

Novinarima je otkrio da je u prvom dijelu turnira imao zdravstvenih problema i da mu je posebno teško bilo u četvrtfinalu protiv Švicarca Feldbauscha (1:6, 6:3, 6:2). No dao je sve od sebe i nakon trofeja u parovima u Roland Garrosu, u Wimbledonu je došao i do pojedinačnog naslova na Grand Slam turnirima. Juniorska karijera kakva se samo poželjeti može.

– Prije četvrtfinala osjećao sam se tako loše da uopće nisam bio siguran da ću igrati. Imao sam probleme sa želucem, vjerojatno sam se otrovao hranom, a možda je i neka viroza bila u pitanju. No stisnuo sam zube, dao sve što sam mogao i pobijedio. Mislim da je to bila prekretnica za polufinale i finale. Jednom na turniru morate baš preživjeti, a to je bilo tada – napomenuo je Poljičak koji je tek treći hrvatski tenisač (nakon Marina Čilića u Roland Garrosu i Borne Ćorića na US Openu) koji se može pohvaliti juniorskim Grand Slam naslovom.

No sad je s juniorskom karijerom, po svemu sudeći, gotovo. Najavio nam je to Mili u nedavnom razgovoru u Zagrebu, a sada je isto potvrdio i njegov otac Ante, inače inženjer strojarstva, koji je izjavio:

– Osjećaj je predivan. Svi smo radosni i oduševljeni ponajviše jer znamo da je Miliju to bila želja od mladih dana. Ovdje u Splitu svi su nekako povezani, od Gorana Ivaniševića, Marija Ančića do Mate Pavića i ostalih. Postoji neka veza između Wimbledona i Splita, tako da je Miliju Wimbledon ušao u srce, pogotovo nakon što je prošle godine tamo odigrao dobro. Sad mu je pao kamen sa srca, a vjerojatno je to i kraj njegove juniorske karijere – kazao je tata Poljičak koji nije bio sa sinom u Londonu, a nije mogao ostati ni doma u Splitu, već je njegove mečeve pratio u obližnjem kafiću.

– Učinili smo to radi špurijusa, jer Mili se u tom kafiću druži s prijateljima pa smo i mi gledali te mečeve s njima. Nismo se čuli odmah nakon pobjede jer je stalno bio zauzet, svi su ga zvali. No neizrecivo mi je drago zbog njega. U međuvremenu sam mu čestitao, on je oduševljen, ali nema velike euforije, iako se vidjelo da su emocije jake – spomenuo je tata Poljičak, prisjetivši se teniskih početaka svog sina.

– Njegov prvi uzor bio je Mate Pavić. Mili je kao petogodišnjak zamijetio Matu i njegovu sestru kako treniraju i naprosto se zalijepio za tenis. Gotovo godinu dana samo ih je promatrao, a onda je počeo trenirati s Matinim ocem Jakovom. Nikad mu ne priređujemo dočeke, već to uglavnom naprave njegovi prijatelji, neku bakljadu ili nešto slično. Vjerujem da će tako biti i ovaj put, ali kod nas je to sve spontano – otkrio je Ante Poljičak, zaključivši:

– Nadamo se da će dobiti pozivnicu za Umag kako bi ondje hvatao bodove.

Željeno – ostvareno. U vodstvu umaškog turnira, koji je na rasporedu od 25. do 31. srpnja, odmah su reagirali i Miliju dodijelili pozivnicu.

– Mili je od početka godine bio ozbiljan kandidat za pozivnice, ali naslovima u singlu u Wimbledonu te u parovima u Roland Garrosu odagnao je svaku sumnju. I prošle je godine u Umagu nastupio s pozivnicom, i to u konkurenciji parova, te oduševio u debiju. S obzirom na to da su i njegovi prethodnici, Marin Čilić i Borna Ćorić, dobivali priliku u glavnom ždrijebu Umaga u godini u kojoj su osvojili juniorske Grand Slamove, uvjereni smo da je ovo prava odluka. Vjerujem da će Mili u obje konkurencije pokazati svoj najbolji tenis i zagorčati život bilo kojem suparniku – kaže direktor umaškog ATP turnira Tomislav Poljak.

Kao što se zna, jedna od pozivnica pripala je Borni Ćoriću, pa sad možemo biti sigurni da ćemo u Umagu imati najmanje dvojicu hrvatskih tenisača. A Poljičak, naravno, nije krio oduševljenje kad je saznao da će biti u glavnom turniru Croatia Opena.

Dobio pozivnicu iz Umaga

– Poseban je osjećaj biti prvi Hrvat koji je osvojio juniorski Wimbledon. Naravno, presretan sam što je stigla i potvrda iz Umaga da ću dobiti pozivnice za singl i parove na čemu zahvaljujem organizatorima. Prošle sam godine osjetio ozračje umaškog turnira u konkurenciji parova, a sada dolazim pun samopouzdanja te se nadam dobrim rezultatima – izjavio je Mili.

U konkurenciji parova Poljičak će nastupiti s Antonijem Šančićem. Prošle godine igrao je s Admirom Kalenderom, a nakon uspjeha u prvom kolu njih su dvojica u četvrtfinalu izgubili u dramatičnom meču (14:16 u trećem setu), propustivši četiri meč–lopte.

No jasno je da smo u Poljičku dobili univerzalnog tenisača koji će nas tek oduševljavati svojim sjajnim rezultatima...