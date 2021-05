Dinamova sezona iz snova: Nadmašili Bjelicu i bez publike - uživali

Pamtit će se i ova sezona po globalnoj krizi koja je pogodila i unazadila nogomet, oduzela mu draž, spektakl i blještavilo, bacala klubove u financijske dugove i obarala ih na koljena. Ali, pamtit će se ova sezona i po tome što kriza nije ni okrznula Dinamo, nego dapače - iznjedrila je jednu od najuspješnijih sezona u Dinamovoj povijesti, u kojoj se klub iz Maksimira raskrilio i razgoropadio i dohvatio neslućene visine.

Bio je u četvrtfinalu Europske lige, osvojio je naslov prvaka, a na pragu je i osvajanja Hrvatskog kupa, natjecanja u kojemu je u posljednje dvije sezone ostao praznih ruku. Dinamo je u tom smislu doista regionalni, pa i europski fenomen. Njegova sportska politika gotovo je pa nepogrešiva, on i u najvećim krizama unosno prodaje (Moro, Olmo, Gvardiol), on vrhunski pogađa s pojačanjima (Jakić, Mišić, Ristovski), on stvara buduće A reprezentativce (Gvardiol, Majer, Ivanušec).

Ovaj naslov prvaka ima i posebnu težinu, jer je osvojen u konkurenciji financijski nikada jačega Osijeka, a opet nedovoljno sportski moćnoga, čak ni s osvetnički nastrojenim Bjelicom, da bi se odupro plavoj mašineriji. Mađari su potrošili silne milijune na stručni stožer i igrače, a nisu bili ni blizu trofeju.

Posebnost Dinamove fenomenologije svakako leži i u činjenici kako je svoju najbolju sezonu odigrao bez nazočnosti publike. I dok je u svijetu Hajduka, Osijeka i Rijeke igranje pred praznim tribinama na vlastitim stadionima nenadoknadiv hendikep, u Dinamu to nikada nisu doživljavali na taj način. Njima je pogled na prazan Maksimir blagotvoran i umirujući, jer Dinamovi navijači u ovoj bi godini i te kako imali što poručiti vodstvu kluba. I zato, bolje da ih ne čuju i ne vide.

Dinamo je na terenu bio moćan, a u trenerskoj kabini i na najvažnijoj operativnoj funkciji – pravomoćan. Presuda je dokazala kako je klub kroz godine bio oštećen za 115.8 milijuna kuna. Zamislite samo da je raspolagao i samo s pola toga iznosa. Možda bi već nekoliko puta bio i u četvrtfinalu Lige prvaka...