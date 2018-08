Ostao ležati bez svijesti, a sudac odbio prekinuti meč: Skoro sam umro

Melquiazel Costa tijekom meča za pojas prvaka u lakoj kategoriji za Demolidor Fight protiv sunarodnjaka Rafaela Barbose skoro je umro nakon što sudac nije prekinuo borbu nakon što je ovaj izgubio svijest.

Naime, Barbosa je počeo gušiti Costu koji je ubrzo izgubio svijest, a nakon nekoliko sekundi ga je pustio, shvatio da nešto nije u redu i sugerirao sucu Emersonu Pereiri Saezu da protivnik ne reagira.

Članovi oba tima rekli su sucu da prekine meč, ali im je on rekao da će prekinuti borbu nakon što Costa tapka. Nakon više od minutu i 30 sekundi borbu je prekinuo Barbosa - pustio je Costu koji je ostao nepomično ležati.

- Bilo je zastrašujuće, nisam mogao disati. Svi su mu vikali da sam u nesvijesti, a on to nije provjerio. To je njegov posao. Da moj protivnik nije prekinuo borbu bio ih mrtav, uznemireno je rekao Costa nakon meča. Sudac Emerson Pereira Saez je najavio odlazak u mirovinu.