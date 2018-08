Paprene cijene ulaznica za meč McGregora i Khabiba

U srijedu su objavljene cijene ulaznica za UFC 229, koji će u Las Vegasu predvoditi Khabib Nurmagomedov i Conor McGregor mečem za pojas prvaka u lakoj kategoriji. Priredba se održava 6. listopada u T-Mobile Areni, a ulaznice će u prodaji biti od – danas, 16. kolovoza, piše Fightsite.

Noćas su vrijedne papiriće imali prilike kupiti članovi UFC Fight Cluba preko www.ufcfightclub.com web stranice. No, od danas će karte biti u slobodnoj prodaji preko stranice www.axs.com.

One najjeftinije koštaju 205 dolara bez poreza, a jedna osoba može kupiti najviše 8 ulaznica odjednom.

Nadalje, cijenovni razredi prema višem idu ovim rasporedom: 255 dolara, 305 dolara, 305, dolara, 355 dolara, 405 dolara, 555 dolara, 1005 dolara, 1505 dolara 2005 dolara i one najskuplje – 2505 dolara.

Razumljivo, najskljuplje ulaznice su one do samog ringa (ringside) dok su najjeftinije one najudaljenije, na najvišim dijelovima tribina T-Mobile Arene. Na sve cijene morate dodate poreze u američkoj saveznoj državi Nevadi da bi dobili konačnu cifru.

Unatoč prilično visokim cijenama karata, organizatori vjeruju da će se karte prilično lako prodati s obzirom na činjenicu da McGregora u akciji nismo vidjeli još od meča protiv Eddieja Alvareza 2016. godine. Notorious je uzeo dvogodišnju pauzu koju je popunio tek boksačkim mečem protiv Floyda Mayweathera u istoj ovoj dvorani u kojoj će se sada sučeliti s Nurmagomedovim.

Analitičari su već sada dvoboj McGregor vs. Nurmagomedov nazvali najvećim u povijesti slobodne borbe. Ostatak popisa borbi za event 6. listopada može pogledati u nastavku. Svi mečevi i dalje nisu najavljeni, no očekuje se da bi čitav popis borbi mogao biti poznat u narednim danima.

UFC 229:

Conor McGregor vs. Khabib Nurmagomedov

Derrick Lewis vs. Alexander Volkov

Sergio Pettis vs. Jussier Formiga

Ryan LaFlare vs. Tony Martin

Michelle Waterson vs. Felice Herrig

Ovince Saint Preux vs. Dominick Reyes

Lina Lansberg vs. Yana Kunitskaya

Sean O’Malley vs. Jose Quinonez