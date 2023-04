Osijek ne pristaje na ucjene. Bio je podrška Čeberku u teškom razdoblju, a Ukrajinac bojkotira

Nogometaši Osijeka izvukli su vrlo povoljan rezultat u derbiju na Rujevici protiv Rijeke (1:1) iako su mogli uzeti sva tri boda da su bili malo precizniji i sretniji. Istini za volju, isto to vrijedi i za momčad Sergeja Jakirovića, ali dojam je da su bijelo-plavi imali nešto veći broj izglednih prilika pred golmanom Labrovićem. No vratimo se na središnju temu ove priče, a to je ukrajinski stoper Jevhen Čeberko kojeg nije bilo u zapisniku Osijeka iako se nije radilo ni o kakvoj ozljedi.

Interes momčadi je najvažniji

Žaper je opet morao 'pokrpati' mjesto središnjeg braniča i to je odradio zaista odlično, no mnogi su se pitali zašto Ukrajinac nije doputovao na Kvarner. Razlog se krije u činjenici da je treneru Perkoviću poručio kako je 'nespreman za igru', a zapravo je ljutit što mu klub nije odobrio prelazak u američki MLS, što je najlogičnija odluka s obzirom na to da u kadru vlada veliki deficit na stoperskim pozicijama. Jedni izvori tvrde da su Osječani odbili milijun eura, drugi pak kako je ponuda bila znatno manja od svote za koju su Čeberka otkupili od LASK Linza, a riječ je o 800 tisuća eura.

Istina se vjerojatno nalazi negdje u sredini, a najtočnija je tvrdnja koja govori da prvoligaš s Drave ne želi popustiti pod pritiscima i ucjenama kako ova izvanredna situacija ne bi prerasla u uobičajenu praksu u budućnosti. Stav kluba je i više nego jasan, Čeberko ne ide nikamo do kraja prvenstva, ni jedan pojedinac ne smije stavljati svoje interese ispred momčadi i cjelokupne radne zajednice, stoga će igrač s jednim nastupom za A vrstu Ukrajine biti sankcioniran, najizglednijom se čini selidba na tribine, a vrlo vjerojatno bi mogao dobiti i novčanu kaznu.

Čeberko je uredno i vrlo lijepo plaćen te mora ispunjavati svoje obaveze, a iz kluba poručuju kako nije u poziciji birati i nešto zahtijevati, a kamoli ucjenjivati svog poslodavca. Za službeno razrješenje ove zavrzlame morat ćemo pričekati koji dan, ali sve ide u tom smjeru da dres s brojem 98 više nećemo vidjeti na travnjaku ove sezone. Zbilja je nejasan potez 25-godišnjaka iz ratom pogođenog Melitopolja, Osijek mu je bio velika podrška u teškim trenucima, kada je njegova obitelj proživljavala ratne strahote, na godišnjicu ruske agresije na Ukrajinu simbolično mu je uručena kapetanska vrpca u domaćem ogledu protiv Varaždina, a on je na sve to uzvratio bojkotom.

Jednostavno se ne može 'staviti u isti koš' s Milom Škorićem kojem je Uprava izašla u susret te mu nakon 14 godina vjernosti odobrila odlazak u Kinu kako bi osigurao egzistenciju i unosan ugovor.

Evangelou će biti zamjena?

Treba istaknuti da je ovo vrlo nekorektan i neprofesionalan potez igrača od kojeg se to ipak nije očekivalo, bacio je mrlju na sebe koja će mu sasvim sigurno okončati avanturu u Gradskom vrtu, čeka se ljeto i izlazni transfer. Što se tiče potencijalne zamjene, grčki defenzivac Stefanos Evangelou odradio je s momčadi mini pripreme u mađarskom Felcsutu, no konačne odluke o njegovu angažmanu zasad još nema. Nedavno je raskinuo ugovor s moldavskim Šerifom, a u svojem CV-u ima upisane nastupe za Olympiakos i Panathinaikos.