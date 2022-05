Osijek napokon pobijedio! Na Gradskom vrtu pala Lokomotiva

U susretu 35. kola Prve HNL Osijek je na stadionu Gradski vrt pobijedio Lokomotivu 1:0 osiguravši treće mjesto u prvenstvu.

Domaćin je posve zasluženo stigao do pobjede, a pogodak odluke zabio je Mihael Žaper u 26. minuti.

Osijek je već u četvrtoj minuti imao odličnu priliku. Fućak je ubacio s lijevog krila, Caktaš je pucao, ali je Nevistić obranio njegov udarac.

U 13. minuti je zaprijetio Fućak, ali nije bio precizan. U 20. minuti gosti su uputili prvi udarac prema osječkim vratima. Aliyu je pucao s ruba kaznenog prostora, ali nije to bila ozbiljnija prijetnja.

Foto: Dubravka Petric/PIXSELL

Osijek je zasluženo poveo u 26. minuti. Lovrić je izveo korner, Jurčević nije najbolje pucao, ali je lopta na drugoj stativi došla do Žapera koji je zabio svoj peti pogodak ove sezone u HNL-u.

U završnici prvog dijela Fućak je ponovo bio blizu gola, pucao je sa 18 metara, ali nije pogodio.

Korak do drugog pogotka Osijek je bio u 59. minuti, no Fiolić je pogodio gredu. Lokomotiva je mogla izjednačiti u 71. minuti, no Kulenović nije bio precizan.

Osijek je ovom pobjedom osigurao treće mjesto na ljestvici, kolo prije kraja ima šest bodova više od četvrtoplasirane Rijeke. Lokomotiva i dalje peta sa 46 bodova.