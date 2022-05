Bjelica odgovorio: Želim ostati u Osijeku, ali svi znaju uvjete mojeg ostanka

Trener Osijeka Nenad Bjelica najavio je pretposljednji susret sezone za bijelo-plave protiv Lokomotive. Osijek je u posljednja tri kola, kad je bilo najvažnije, osvojio samo jedan od devet bodova, i tu su izgubili korak u borbi za vrh te zaostali osam bodova za vodećim Dinamom dva kola prije kraja.

- Ne bih rekao da je umor momčadi, nego umor trenera. Momčad je ogledalo trenera i to je razlog - odgovorio je Bjelica na pitanje o uzroku loših nastupa na kraju sezone.

Na pitanje naginje li k ostanku u Osijeku ili odlasku iz kluba Bjeličin odgovor je bio jasan, ali ne i bezuvjetan.

- Osijek je prva opcija za mene. Ne znam što će se dogoditi. Ali dogodilo mi se prošle godine, ove godine, ne bih volio da mi se dogodi još jednom. Zna se uvjet ostanka, već sam rekao, nemojte da se ponavljam cijelo vrijeme. Ja sam prije 15-16 dana pričao s predsjednikom, rekao mu što mislim i kako mislim, ne trebaju mi više Normabeli da zaspim, probudim se bez glavobolje ujutro, mirna su mi duša i srce. Sve što sam rekao bilo je za boljitak kluba, a kako će to vlasnici interpretirati, to je na njima - rekao je Bjelica o gorućoj temi, pa proanalizirao sezonu.

- Rekao sam poslije poraza od Dinama da je bilo malo više želje, bio bi i rezultat bolji. Još uvijek ova sezona ostaje kao druga najbolja u povijesti. Koliko god se željelo obezvrijediti sve što smo ostvarili, statistika govori drugo. Fali nam bod da izjednačimo taj najbolji rezultat, nadam se da ćemo pobijediti sljedeće dvije utakmice - rekao je trener.

Ipak, čini se da je Nenad Bjelica puno pozitivnije prihvatio završni rezultat sezone nego što bi ljudi na prvu pomislili.

- Ponosan sam i zadovoljan. Jako puno toga utječe na konačan plasman i konačan rezultat. Ako vidite tablicu, imamo samo četiri neriješena rezultata više od Dinama i dva više od Hajduka. Koji su to detalji... Ona izbijena lopta s linije protiv Lokomotive u zadnjoj minuti, nedosuđeni penal protiv Gorice, promašeni penali protiv Hajduka... To su detalji Imamo isti broj poraza, samo je razlika u pobjedama, a to je jedan gol u pitanju. Za tu dozu sreće treba jako željeti i onda se možda ostvari u najboljem slučaju. Ove su dvije ekipe zasluženo ispred nas. Nadam se da ćemo sljedeću sezonu biti konkurentniji i da ćemo ostvariti želju. Pa mi smo prije sedam-osam kola izborili Europu. Ciljevi su ostvareni - zaključio je Bjelica.