Osijek nakon šest kola upisao prvu pobjedu u HNL-u

Nogometaši Osijeka konačno su, u šestom kolu HNL-a, uspjeli doći do prve ovosezonske ligaške pobjede. Momčad Simona Rožmana je u nedjelju pred 4342 gledatelja na Opus Areni svladala Vukovar s uvjerljivih 4:0 i tako se maknula s pretposljednjeg mjesta ligaške ljestvice. Ne samo da je ovo bio prvi slavonski okršaj u HNL-u nakon čak sedam godina (Cibalia 2018. godine zadnji put igrala u najvišem rangu), nego je bio i svojevrsni derbi začelja, budući da su Osijek i Vukovar ušli u susret kao deveta i deseta momčad na tablici, te kao jedine dvije momčadi lige koje nisu uspjele ostvariti pobjedu. Sada je Osijek sa sebe skinuo to prokletstvo, i to prvom pobjedom na svojoj Opus Areni još tamo od travnja, s prvim domaćim golovima nakon više od 400 minuta posta pred svojom publikom.

Prvo ime utakmice bio je povremeni reprezentativac Bosne i Hercegovine, 22-godišnji krilni napadač Nail Omerović koji je zabio dva pogotka na susretu. Međutim, vukovarsku mrežu je načeo stoper Luka Jelenić koji se u 32. minuti najbolje snašao u kaznenom prostoru Vukovara prilikom jednog udarca iz kuta te glavom iz blizine pospremio loptu u mrežu Vukovara. Na kraju prvog poluvremena je na scenu stupio Omerović, koji je u sudačkoj nadoknadi na lijevoj strani Osijekovog napada izborio slobodni udarac koji je praktički bio kao skraćeni korner. No, Omerović je sam iz tog skraćenog kornera, uz nemoguć kut, opalio direktno po golu i pogodio pod gredu gola Vukovaraca. Omerović je nastavio svoju briljantnu predstavu u 73. minuti kad je Toure sjajno iznio kontranapad i proigrao Omerovića u prostor, a on je ušao u kazneni prostor s lijeve strane i vrlo lijepo, plasirano pogodio suprotni kut Bulatovog gola. Posao je isti igrač dovršio u 87. minuti susreta kad je s desetak metara zakucao loptu u gol nakon što je Šopov pogodio vratnicu.

Omerović igra za prvu momčad Osijeka tri godine, tijekom kojih je postigao šest pogodaka za klub u 95 utakmica. I evo, sad je u samo jednoj utakmici već dodao još pola svojem dojučerašnjem učinku. Bez dvojbe će ovo biti jedna od najboljih individualnih izvedbi u ligi ove sezone, što najbolje i pokazuje savršena ocjena 10 koju je Omerović dobio na platformi SofaScore.

Nažalost, utakmicu je i obilježila ozljeda bočnog igrača Vukovara, iskusnog 34-godišnjeg Marija Tičinovića koji je bio iznesen na nosilima. U 16. minuti dvoboja Tičinović je dobio slučajan udarac suigrača Mejie u glavu te ostao nepomično ležati, nakon čega je stavljen na nosila uz veliki pljesak osječke publike u znak podrške. Izgledalo je to jako neugodno, iskreno se nadamo da je s bočnim igračem iz Sinja sve u redu.

Osijek nakon svoje prve ovosezonske pobjede iduće nedjelje ide u goste uzdrmanoj Istri 1961 koja je ovog vikenda smijenila trenera Gorana Tomića, dok Vukovar u idućem kolu, i to u ponedjeljak u Vinkovcima dočekuje prvaka Rijeku.