Organizatori razljutili skijaše na ZOI: "To se jednostavno ne radi!"

Završni trening za muški spust Zimskih olimpijskih igara u Pekingu otkazan je zbog prejakog vjetra, a odluka žirija naljutila je skijaše.

S ledenim vjetrom s udarima preko 70 km/h i temperaturom od -28 stupnjeva, trening se činio nemogućim za održati, no FIS je ipak pustio trojicu skijaša na novu stazu, gotovo svima nepoznatu.

Organizatori su tako dopustili trening olimpijskom prvaku u spustu 2014. Austrijancu Matthiasu Mayeru, Talijanu Christofu Innerhoferu i najvećem favoritu Norvežaninu Aleksanderu Aamodtu Kildeu.

Spust se održava u nedjelju, a FIS će samo dopustiti natjecateljima da jednom polako pregledaju stazu. No, organizatorima bi velike probleme mogao praviti vjetar, koji jako ometa spustaše i opasan je pri skokovima.

- Na skokovima sam odradio 60 metara. Bio sam u ravnoteži, hvala Bogu, ali dobro je što su otkazali i odlučili sve sačuvati za sutra. Vjetar briše grebene ovog sušnog masiva sjeverozapadno od Pekinga, a problem je što dolazi sa svih strana pa ga je stvarno teško kontrolirati. Pri skokovima dolazi odozdo - opisao je Norvežanin Kilde svoje iskustvo.

Foto: Wolfgang Rattay/REUTERS 2022 Beijing Olympics - Alpine Skiing - Training - National Alpine Skiing Centre, Yanqing district, Beijing, China - February 3, 2022. Marco Odermatt of Switzerland in action during training. REUTERS/Wolfgang Rattay Photo: Wolfgang Rattay/REUTERS

- Još uvijek postoje tri favorita koji su napravili jednu vožnju više od ostalih i to je veliki problem. Da su jutros otkazali za sve, ne bi bilo problema. Kako smo na novoj stazi s pomalo posebnim uvjetima, svatko bi volio odraditi ovakvu vrstu treninga - kazao je Francuz Johan Clarey, koji je i predstavnik sportaša pri Međunarodnoj skijaškoj federaciji (FIS).

Najviše je iznerviran bio trenurno vodeći skijaš svijeta Švicarac Marco Odermatt, također je odluku ocijenio "nepravednom", te ustvrdio da to ionako neće biti najpoštenija utrka koja postoji.

- To jednostavno nije pošteno i za mene je veliko, veliko pitanje kako onikomuniciraju s nama sportašima. Samo donesu odluku da otkazuju trening, čak i ako smo zadnja dva dana počinjali sat vremena kasnije, a ni ne pitaju što mi mislimo. Pokušali smo razgovarati s FIS-om, ali su ugasili radio i više nisu odgovarali. To se jednostavno ne radi. Na olimpijskoj stazi na kojoj je sve novo, stvarno želite imati istu količinu treninga. Svaki trening pomaže pronaći materijal i savršenu liniju - kazao je Odermatt.