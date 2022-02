VIDEO Pogledajte kako je Putin reagirao kada su ušli ukrajinski sportaši

Kineski predsjednik Xi Jingping otvorio je danas na svečanosti održanoj na Nacionalnom stadionu u Pekingu 24. Zimske olimpijske igre, a hrvatsku zastavu nosili su skijašica Zrinka Ljutić i skijaški trkač Marko Skender.

Za razliku od mnogih zapadnih državnika koji su se priklonili ideji diplomatskog bojkota (SAD, Kanada, Australija, V. Britanija, Belgija, Danska, Litva...), Emanuel Macron, predsjednik zemlje (Francuska) u kojoj će se održati sljedeće Igre to nije podržao. Baš kao ni ruski predsjednik Vladimir Putin koji se pojavio na svečanosti otvorenja Igara.

Russian Pres. Vladimir Putin appears to be sleeping as Ukraine is introduced at the opening ceremony of the Beijing Olympics: pic.twitter.com/c6On2L88s5