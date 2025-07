Opljačkan Michel Platini! Francuskoj legendi provalili u kuću, ukrali mu medalje i pehare

Francuska i cijeli nogometni svijet ostali su u šoku nakon vijesti da je legendarni Michel Platini opljačkan u svojoj vili u Cassisu, na jugu Francuske. Drama se odvila danas u jutarnjim satima, točnije oko 5:30, kada je 70-godišnju nogometnu ikonu probudila buka koja je dopirala iz njegova vrta. Prema izvještajima koje je prvi objavio francuski radio RTL, Platini je, pokušavajući utvrditi o čemu se radi, ugledao maskiranog provalnika odjevenog u crno. Suočen s vlasnikom kuće, lopov se dao u bijeg i nestao u mraku. Srećom, bivši predsjednik Uefe nije fizički ozlijeđen, no pretrpio je značajan materijalni i, još važnije, emocionalni gubitak.

Odmah nakon što je provalnik pobjegao, Platini je shvatio da je postao žrtva pljačke. Na kući i vrtnoj kućici bili su vidljivi tragovi nasilnog ulaska. Lopovi su, čini se, točno znali što traže, jer su se usredotočili upravo na vrtni paviljon u kojem je čuvao dio svoje bogate kolekcije sportskih uspomena. Prema prvim informacijama lokalnih vlasti, iz Platinijeve kolekcije ukradeno je oko dvadeset trofeja i medalja. Točan popis ukradenih predmeta još se utvrđuje, kao i njihova vrijednost, no jasno je da je sentimentalna i povijesna vrijednost za Platinija i nogometni svijet neprocjenjiva. Među njegovim najvrjednijim postignućima su i tri Zlatne lopte koje je osvajao zaredom od 1983. do 1985. godine, no zasad nije potvrđeno jesu li i one bile meta lopova.

Ured tužitelja u Marseilleu potvrdio je otvaranje istrage zbog teške provale s otegotnim okolnostima. Istražne radnje povjerene su lokalnoj žandarmeriji koja je odmah izašla na teren i započela s prikupljanjem dokaza. Cijelo područje oko Platinijeve vile se istražuje, a policija se nada da će pronaći tragove koji bi ih mogli dovesti do počinitelja ovog drskog zločina. Vijest o pljački brzo se proširila, izazvavši val podrške legendarnom nogometašu, čija je karijera obilježila jednu čitavu nogometnu eru i ostavila neizbrisiv trag u povijesti najvažnije sporedne stvari na svijetu.

Michel Platini smatra se jednim od najboljih nogometaša u povijesti. Svoju briljantnu igračku karijeru gradio je u Nancyju, Saint-Étienneu i Juventusu, gdje je stekao status božanstva. S francuskom reprezentacijom osvojio je Europsko prvenstvo 1984. godine, a s torinskim klubom je pokorio Europu i svijet, osvojivši dva naslova prvaka Italije, Kup pobjednika kupova, Europski superkup, Kup prvaka 1985. i Interkontinentalni kup. Njegova tehnička potkovanost, pregled igre i smrtonosni slobodni udarci činili su ga igračem ispred svog vremena.

Nakon završetka igračke karijere, Platini je ostao u nogometu kao cijenjeni dužnosnik. Vrhunac svoje administrativne karijere dosegao je 2007. godine, kada je izabran za predsjednika UEFA-e, pozicije na kojoj je ostao do 2015. godine. Njegov mandat obilježen je reformama, ali i kontroverzama koje su kulminirale korupcijskim skandalom zajedno s tadašnjim predsjednikom FIFA-e Seppom Blatterom. Obojica su se suočila s teškim optužbama, no na koncu su na sudu oslobođeni krivnje.