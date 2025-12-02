Oni prenose svoje bogato znanje, iskustvo i sportske vrijednosti

U toplom ozračju sportskog zajedništva, prisjećanja i ponosa, u zagrebačkom Saloonu održana je redovna godišnja Skupština Društva sportaša, veterana i rekreativaca (DSVR), uz tradicionalni božićni domjenak „Za dobra stara sportska vremena“.

Ovogodišnji susret bio je poseban i zbog obilježavanja 15 godina djelovanja Društva, koje okuplja generacije hrvatskih sportskih velikana — od olimpijaca do osvajača svjetskih i europskih medalja.

Svečanost je otvorila predsjednica Marija Anzulović, olimpijka i istaknuta odbojkašica, uz dopredsjednike Tomislava Paškvalina, dvostrukog olimpijskog pobjednika u vaterpolu, i Klaudiju Bubalo, vrhunsku rukometašicu i dugogodišnju reprezentativku.

U uvodnim obraćanjima zahvalili su članovima na predanom radu, podsjetili na zajedničke uspjehe te najavili daljnji razvoj projekata i programa u 2026. godini.

Sve točke dnevnog reda usvojene su jednoglasno, potvrđujući duh zajedništva koji obilježava DSVR od samog početka.

Društvo sportaša, veterana i rekreativaca djeluje kao udruga koja se aktivno zalaže za potrebite sportaše, ali i za očuvanje integriteta svih bivših vrhunskih sportašica i sportaša u sportskoj zajednici.

Članovi Društva — mnogi od njih olimpijci, svjetski i europski medaljaši, istaknuti treneri i stručnjaci — prenose svoje znanje i iskustvo na najmlađe generacije, sudjeluju u edukativnim programima te oblikuju sportske politike i sustav sporta.

Brojni članovi djeluju na odgovornim funkcijama na gradskoj i nacionalnoj razini, dok trenerice i treneri iz DSVR-a nastavljaju promicati hrvatski sport širom svijeta, šireći ugled naše nacije kroz stručnost, rad i sportske vrijednosti.

Skupštinu i domjenak uveličali su brojni bivši vrhunski sportaši, olimpijci, nositelji međunarodnih medalja i sportske legende: Andro Knego, olimpijac i dobitnik Državne nagrade „Franjo Bučar“ za 2025. za životno djelo, Vjekoslav Šafranić, Dubravko Šimenc, Dražen Anzulović, Zvonimir Bilić, Nikola Dragaš, Vladimir Fumić, Branka Batinić, Erna Hawelka, Iva Šimenc, Zdravko Pekeč, Predrag Oluić, Branko Peašinović, Zina Urlić, Milivoj Bračun, Tatjana Jacović, Željka Šaban Miličić, Sven Ušić, Vladimir Vanjak, Rade Krnjeta, Mirela Šikoronja Ivančin, Diana Reščić Breko, Lada Rojc, Vesna Jelić, Davor Plavec, Iva Olivari, Robert Grdović, Zlatan Muheljić, Ante Čutura, Marijan Gredelj kao i mnogi drugi članovi DSVR-a i dragi sportski prijatelji.

Njihov dolazak stvorio je prepoznatljivu, gotovo obiteljsku sportsku atmosferu — onu koju mogu stvoriti samo oni koji su dijelili pobjede, izazove i godine sportskog života.

U redovno članstvo svečano su primljeni: Lidija Gnjidić, Korana Longin Cvitan, prof. dr. sc. Romana Caput–Jogunica, Boris Polić, Davor Vučković, Ženski veteranski košarkaški klub Zagreb, Šahovski klub „Brestje“ i Hrvatska atletska veteranska udruga (HAVU), čime Društvo dodatno jača svoju stručnost, raznolikost i sportski identitet.

Zahvalnice za poseban doprinos uručene su Rade Krnjeti, doprvaku Svjetskog veteranskog prvenstva u judu za 2025., Predragu Oluiću za dugogodišnji predan rad i podršku sportašima, te Sportskom savezu Grada Zagreba za kontinuiranu i snažnu suradnju.

Događanju su nazočili i predstavnici Sportskog saveza Grada Zagreba, Gradskog ureda za obrazovanje, sport i mlade, Kineziološkog fakulteta te brojnih sportskih udruga, potvrđujući važnost povezivanja i zajedničkog djelovanja u hrvatskom sportu.

Članovi DSVR-a nastavit će i dalje prenositi svoje bogato znanje, iskustvo i sportske vrijednosti kroz edukativne programe, panele i projekte, na dobrobit cijele sportske zajednice.

Svečanost je završila u duhu zahvalnosti, dobrog društva i iskrenog sportskog ponosa — upravo onakvog kakav najbolje oslikava Društvo sportaša, veterana i rekreativaca.