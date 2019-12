Olmo izjavio nešto što će razočarati Dinamove navijače

Ofenzivni igrač hrvatskog prvaka Dinama, 21 godišnji Dani Olmo, koji je ove jeseni debitirao i za najbolju španjolsku nogometnu reprezentaciju, dao je do znanja u intervjuu jednoj španjolskoj televiziji kako bi u siječnju mogao napustiti redove zagrebačkog kluba.

- Prošlo ljeto je bio idealan trenutak za napraviti idući korak. Na kraju do njega nije došlo te sam rekao kako sam svejedno zadovoljan jer sam htio igrati Ligu prvaka. No, vjerujem kako je moj ciklus ondje završio te želim učiniti idući korak kako bih nastavio napredovati - rekao je Olmo u razgovoru za nogometni program Jugones na televiziji La Sexta, a njegove riječi prenose novine AS i Mundo Deportivo.

Igrač rođen u gradu Terrassi zabio je ranije ovoga mjeseca pogodak protiv Manchester Cityja u 1-4 porazu kojim se Dinamo oprostio od Europe, a u siječnju se otvara novi prijelazni rok.

- Sa mnom žele napraviti najskuplji transfer u povijesti Hrvatske. Ne znam je li stigla koja ponuda za mene - izjavio je Olmo čija cijena se kreće oko 35 milijuna eura, podatak je Transfermarkta, internetske stranice specijalizirane za transfere nogometaša.

Više medija je zadnjih tjedana izvijestilo kako ga Dinamo ne namjerava pustiti za manje od 40 milijuna eura.

Olmo je u studenom debitirao za reprezentaciju Španjolske pa u tom prvom susretu protiv Malte zabio gol. Nada se odlasku na Europsko prvenstvo koje počinje za šest mjeseci.

Izborničku klupu napustio je Robert Moreno, koji mu je dao priliku, a vratio se Luis Enrique.

Enrique je ovaj tjedan rekao kako želi osvojiti Euro te da ne bježi od uloge favorita.

Olmo s Dinamom ima ugovor do 30. lipnja 2021. Ove sezone je u 22 utakmice zabio osam golova i upisao sedam asistencija. Među "modre" je došao 2014. godine iz podmlatka Barcelone.

>>>> Pogledajte luksuzni kamp vatrenih na EURU 2020.