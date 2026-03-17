Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 59
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#NAPAD NA IRAN
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
UPOZORENJE

Uoči okršaja s Hrvatskom zvijezda suparnika vatrenih doživjela katastrofu kakvu ne pamti

MLS: Minnesota United at Vancouver Whitecaps FC
Anne-Marie Sorvin/REUTERS
VL
Autor
Miho Dobrašin/Hina
17.03.2026.
u 10:20

Ofenzivni vezni nogometaš James Rodriguez, koji će za deset dana predvoditi Kolumbiju u prijateljskoj utakmici s Hrvatskom, u nedjelju je debitirao za američkog prvoligaša Minnesotu United doživjevši najuvjerljiviji poraz u karijeri.

Kolumbijski 34-godišnji kapetan ušao je u igru u 64. minuti kada je Minnesota gubila s 0-5 na gostovanju kod Vancouver Whitecapsa. Na kraju je izgubila s 0-6. "Unatoč sumornom prizoru, James je pokušao preuzeti konce momčadi", izvijestile su sportske novine Marca.

"U gotovo 30 minuta koliko je proveo na terenu, izgledao je aktivan, tražeći loptu i pokušavajući prodrijeti s dodavanjima kako bi probio čvrstu obranu Vancouvera. Čak je poslao nekoliko opasnih centaršuteva iz kornera. Međutim, njegov trud bio je nedovoljan", dodale su.

James, nekadašnji igrač Real Madrida i Bayerna, nikada u profesionalnoj karijeri nije sudjelovao u tako visokom porazu, podatak je specijalizirane stranice Transfermarkt. To je istovremeno bio i rekordni poraz Minnesote koja se nalazi na trinaestom mjestu istočne konferencije MLS lige dok je Vancouver vodeći. Minnesota United je nakon uvjerljivog poraza otkazala dodjelu nagrade "Igraču utakmice" i umjesto toga najavila donaciju organizaciji Keystone Community Services.

Trener Cameron Knowles je nakon utakmice izrazio žaljenje zbog konteksta u kojem je debitirala njegova nova zvijezda. "Može se vidjeti jasnoća koju ima s loptom i njegova vizija igre. Šteta je što smo ga morali uvesti u ovakvim okolnostima", izjavio je.

James Rodriguez je prethodno igrao zadnji put 9. studenog kada je nosio dres meksičkog Club Leona. Nakon pauze je prešao u američkog prvoligaša kako bi se pripremio za nastup Kolumbije na Svjetskom prvenstvu u SAD-u, Meksiku i Kanadi. Za nacionalnu vrstu je upisao 122 nastupa i zabio 31 gol.

Kolumbija će 26. ožujka igrati s Hrvatskom prijateljsku utakmicu u američkom gradu Orlandu, gdje će se James susresti s kapetanom Lukom Modrićem, bivšim suigračem iz Real Madrida. Bit će to prvi ogled ikada ovih dviju reprezentacija.
Ključne riječi
Hrvatska Kolumbija James Rodriguez

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!