Rođen u Hrvatskoj, a tvrdi da se rodio u 'srpskoj' Dalmaciji: Izbjegli smo iz Knina i izgubili sve...

Vratar Crvene zvezde, Milan Borjan, kanadski je reprezentativac rođen u Kninu 1987. godine. Borjan sam tvrdi kako je rođen u 'srpskom' Kninu, a i cijelu Dalmaciju naziva 'srpskom'.

Rekao je i kako "svaki pravi Kninjanin navija za Zvezdu", a sada se u emisiji 'Lično, nezvanično' otkrio detalje iz mladosti i odlasku iz Knina.

- Moja obitelj živjela je lijepo u Kninu, a 1995. godine kada se dogodio rat došli smo u Beograd bez ičega, sve smo izgubili - počeo je o svom djetinjstvu Borjan koji je to sve pričao dok se na zidu nalazila slika s motivima Crvene zvezde i natpis 'Knin' na ćirilici.

- Došli smo u Beograd bez ičega. Prodavali smo jagode sa šlagom, a otac je imao kiosk. Od prvih zarađenih novaca kupio sam vratarske rukavice. Tada smo predali papire za SAD, Australiju, Kanadu i Zimbabve, a tada je otac 2000. godine odlučio da idemo u Kanadu. Obitelj i dalje živi u Kanadi i ne planiraju se vraćati - rekao je Borjan koji je otkrio kako želi karijeru završiti u Zvezdi.

- Ja imam ugovor još tri i pol godine. Kada sam produžio rekao sam da ostajem ovdje do kraja karijere i to i dalje stoji. Ima mnogo ponuda, ali ništa što bi me natjeralo da preselim obitelj. Ovdje mi je lijepo, sretan sam, ali moram razgovarati s upravom o tome. Moja želja je ostati. Ne želim ići u arapski svijet, ne želim sina tamo odvesti, ovdje ide u vrtić, želim i da nastavi školovanje tu. Novac nije razlog zbog kojeg bih otišao bilo gdje - poručio je Borjan.

>>> Pogledajte luksuzni kamp vatrenih za EURO 2020.