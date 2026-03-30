KVALIFIKACIJE

Olić pred ključni dvoboj u borbi za Euro: 'Tko dobije, može se nadati krajnjem cilju '

Osijek: Konferencija za medije hrvatske nogometne reprezentacije do 21 godine
Davor Javorovic/PIXSELL
VL
Autor
Hina
30.03.2026.
u 18:00

"Sve se na kraju lijepo poklopilo, i da najbolja reprezentacija nije tu i da je stadion slobodan. Uvijek sam posebno ponosan kad dođemo u Slavoniju. Pogotovo kada imamo ovakve uvjete za rad. Grad Osijek i NK Osijek imaju se čime ponositi."

Vrijeme kojeg smo imali u ovom reprezentativnom ciklusu je veliki luksuz, kazao je izbornik U21 nogometne reprezentacije Ivica Olić dan pred odlučujuću utakmicu kvalifikacija za Europsko prvenstvo protiv Turske u Osijeku.

"Velika prednost nam je da imamo samo jednu utakmicu i da zapravo možemo napraviti pet-šest dobrih treninga s obzirom da se dugo nismo vidjeli, još od studenog, tako da nam je svaki dan i svaki trening bio itekako potreban. Nadam se i vjerujem da su dečki se dobro pripremili jer ovo što smo mi na treningu odradili bilo je jako dobro, svi su motivirani i željni. Imali smo i dosta problema što se tiče kadra jer dosta igrača nam je promijenilo sredinu, neki nisu u natjecateljskom ritmu u kojem su imali manju minutažu u odnosu na posljednje okupljanje tako da je to vrijeme kojeg smo sada imali u svakom slučaju nama bilo dragocjeno. Nadam se da ćemo uz podršku navijača na ovom prekrasnom stadionu u jednoj dobroj atmosferi, sjajnoj atmosferi, napraviti dobar i pozitivan rezultat s kojim ćemo napraviti još jedan korak k našem cilju, a to je plasman na Europsko prvenstvo", kazao je Olić.

Luka Modrić sjeo u taksi u SAD-u, a onda se dogodilo nešto nevjerojatno: 'Valjda jedini na svijetu'

Jasno je kako će ishod utakmice Hrvatske i Turske odrediti putnika na Europsko prvenstvo.Turska trenutno vodi s 11 bodova, a Hrvatska s utakmicom manje ima i bod manje, a prvi dvoboj u Turskoj završio je 1-1. 


"Sad mogu to i naglas reći s obzirom da je prije tri dana Ukrajina ispustila svoju posljednju šansu da se priključi toj borbi za to prvo ili drugo mjesto i izgubila bodove protiv Litve. Vratit ću se malo nazad pred početak ovih kvalifikacija, znali smo da je skupina itekako izjednačena. Mi smo odmah bili svjesni toga da bi nam Turci mogli zapravo biti glavni konkurenti što su oni kroz te utakmice koje su odigrali i potvrdili. Imaju širinu kadra koja je jako, jako zanimljiva, mislim da je sada u njihovoj A reprezentaciji bilo sedam U21 igrača. Očekujemo da će neke spustiti u U21 za ovu našu utakmicu, barem jednog ili dvojicu, a to nećemo znati do same utakmice jer su sinoć kasno navečer došli u Osijek. Izuzetno su dobra i opasna reprezentacija koja je također dosta stabilna. Bez obzira što ima još i dosta utakmica za odigrati, mislim da onaj koji dobije utakmicu u Osijeku biti još jedan korak ispred i moći s pravom se nadati tom cilju, a to je Europsko prvenstvo", zakljućio je Olić čija je velika želja bila da se igra u Osijeku. 

"Bila je moja velika želja da ovu utakmicu odigramo u Osijeku. Sve se na kraju lijepo poklopilo, i da najbolja reprezentacija nije tu i da je stadion slobodan. Uvijek sam posebno ponosan kad dođemo u Slavoniju. Pogotovo kada imamo ovakve uvjete za rad. Grad Osijek i NK Osijek imaju se čime ponositi. Mislim da i dečki koji igraju vani kada dođu u Osijek da se imaju čime ponositi i vidjeti da ovako nešto lijepo, ne samo stadion nego i svi ti popratni sadržaj, pomoćni tereni, da mi to imamo u Hrvatskoj. To je stvarno sjajno, trebalo bi biti naravno u svakom gradu s obzirom, ali situacija je takva kakva je. Mi smo svakako sretni da smo dobili priliku da igramo ovdje pred našim Slavoncima i na ovom prekrasnom stadionu". 

Bivši igrač Hajduka i stoper Porta Dominik Prpić govorio je o pritisku. 

"Pritisak je uvijek prisutan, svaka utakmica je pritisak za sebe tako da ne gledamo to na taj način. Moramo uživati u ovakvim utakmicama, spremni smo" kazao je Dominik Prpić. 

Utakmica Hrvatska - Turska igra se na Opus Areni u utorak od 17.30 sati. 

Susret Genka i Dinama u doigravanju za osminu finala Europske lige
6
USPOREDBA

CIES objavio procjenu tržišnih vrijednosti nogometaša HNL-a i Srbije, ovo su rezultati istraživanja

U toj studiji prednjače igrači Dinama, Crvene zvezde i Partizana. Tako je po istraživanju trenutačno najskuplji igrač ofenzivni veznjak Crvene zvezde Vasilije Kostov, kojem je CIES procijenio vrijednost na 21,9 milijuna eura. Odmah iza njega je napadač Dinama Dion Drena Beljo kojem cijena od dolaska u Dinamo vrtoglavo raste, sad je drugi s procijenjenom vrijednošću od 14,3 milijuna eura

SJETILI GA SE

Svećenika progonio komunistički režim, 70-ih završio u zatvoru zbog Dinama: Klub ga je nagradio

- U vremenima komunističkog režima svećenici su bili posebna meta progona. Fra Bonifacije Barbarić je u više navrata bio zatvaran u jugoslavenskim kazamatima jer je otvoreno propagirao težnju Hrvata za svojom državom i slobodom. Živio je vjeru, približavao ljude vjeri i ni na oltaru nije štedio riječi za svoj narod - stoji na Facebook stranici Uvijek s vama, hrvatska Rama

