Đoković nakon pobjede nad Čilićem pokazao da je veliki sportaš

Novak Đoković sinoć je na Mastersu u Cincinnatiju svladao Marina Čilića sa 6:4, 3:6, 6:3 i prošao u finale.

Odmah nakon meča novinarka je pitala Đokovića koga očekuje u finalu te dodala da respektira sve tenisače, ali da smatra da će Roger Federer svladati Davida Goffina te u finalu igrati sa Srbinom.

- Razumijem, ali iz poštovanja prema Goffinu neću odgovoriti na pitanje - rekao je Đoković. Publika je takav sportski stav tenisača nagradila pljeskom.

“Out of respect to Goffin, I will not answer that question.”



