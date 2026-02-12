Zubčić: Ovo su mi čevrte Igre. Možda pronađem neku specijalnu inspiraciju

Najstariji i najiskusniji hrvatski olimpijac na ovim Zimskim olimpijskim igrama je 33-godišnji skijaš Filip Zubčić kojem će ovo biti već četvrte igre snijega i leda.

- Već četvrte Igre su mi to!! Zvuči puno. No, tko zna, možda se dogode i pete. U svakom slučaju, veselim se utrkama i nadam se dobrim rezultatima.

Muška natjecanja održavaju se u Bormiju, na stazi Stelvio, poznatoj po tome da se ondje održavaju utrke Svjetskog kupa u brzim disciplinama.

- Ovdje se voze poznati spust i superveleslalom. Ja sam lani ovdje trenirao par dana da bih vidio kakva je konfiguracija terena pa više-manje znam što me u subotu očekuje.

Filip je ove sezone nastupio u 15 utrka Svjetskog kupa a najbolji plasmani su mu bili treće mjesto u veleslalomu u američkom Copper Mountainu i sedmo mjesto u slalomu u Wengenu. Nažalost, imao je i osam utrka u kojima se ili nije plasirao u drugu vožnju ili nije završio prvu.

- Imao sam jedan odličan rezultat a sve ostalo bilo je li-la. No, Zimske olimpijske igre su svake četiri godine pa možda za ove pronađem na taj dan neku specijalnu inspiraciju.

Kakav će imati taktički pristup stazi?

- Nakon pregleda staze ćemo vidjeti no pristup je biti jednak kao i za sve utrke. Treba napasti stazu odmah od prvog laufa jer ako ne napadnem ja netko drugi hoće.

Filip je na Zimskim olimpijskim igrama debitirao kao 21-godišnjak 2014. godine u Sočiju gdje nije završio prvu utrku veleslaloma. Četiri godine kasnije u Pjongčangu nastupio je u čak četiri discipline od kojih dvije nije završio (superveleslalom, slalom) dok je u alpskoj kombinaciji bio 12. a u veleslalomu 24.

Prije četiri godine, u Pekingu, Filip je osvojio deseto mjesto u veleslalomu i 18. u slalomu.

U Milanu, točnije u Bormiju, Zubo će nastupiti u subotu u veleslalomu te u utorak, s Kolegom i Rodešom, u slalomu.