Pilić: Ovom su odlukom ubili draž Davisova kupa

A znate kak se veli: kaj se može, ne? – rekao je pomalo nezadovoljno bivši hrvatski tenisač i trener Nikola Pilić na novu situaciju i format Davisova kupa.

Nije on jedini koji se teško oprašta od 118 godina duge teniske tradicije. I mnogi drugi bunili su se protiv uvođenja toliko radikalnih promjena, ali Međunarodni teniski savez (ITF) na svojoj je godišnjoj skupštini u Orlandu ipak izglasao te promjene. Praktički novo natjecanje održavat će se već 2019. godine.

Tako će dosadašnji format Svjetske skupine sa 16 najboljih reprezentacija zamijeniti jednotjednim finalnim turnirom 18 reprezentacija koji će se zvati Svjetski teniski kup i održavat će se na jednom mjestu u dosadašnjem terminu finala Davisova kupa, krajem studenog.

Sve su upropastili

– Prvo što su trebali napraviti u Davisovu kupu jest da igrači dobiju ATP bodove, to je trebao biti broj 1. Time se ti igrači stimuliraju, no naravno da ima i onih koji žele igrati za svoju naciju. Ovim su formatom sve upropastili. Ne vjerujem da će, primjerice, Federer igrati. Mislim da su ovom odlukom upropastili izvanredne mečeve s divnom atmosferom. Detalje cijele priče i sustava još ne znam, ali ovo što su htjeli napraviti nisu napravili dobro. Jednostavno, primjerice, ne možete igrati Davisov kup tri dana nakon Australian Opena i dolaziti u Europu ili kamo već – kaže Pilić kojemu je ipak u cijeloj priči najviše zasmetalo to što se tenis uzima navijačima, a atmosfera igračima.

– Izbacili su najveću atmosferu koja postoji u Davisovu kupu i bez te atmosfere to će postati šou. Možete li zamisliti da Kanada protiv Belgije igra u Singapuru? Gdje su tu navijači, atmosfera, što tu postoji? Meni nije jasno, ali OK. To je sve Amerika gurala jer Amerika od svega hoće napraviti šou – zaključuje cijenjeni teniski stručnjak.

Jasno nam je svima da se kapitalizam manifestira i u ovom slučaju. Novac je ono što je promjene zapravo potaknulo. Naime, ITF je u partnerstvu s investicijskom grupacijom Kosmos koja se obvezala uložiti tri milijarde dolara u razdoblju od 25 godina.

Sjećamo se finala 2005. i 2016.

– Ne znam kako je ITF na to pristao. Oni su dobivali novac i prije za te mečeve i tako dalje, prema tome, dosadašnji format se mogao poboljšati s obzirom na termine i davanje bodova, da se nagrade ove koji igraju, ali s ovim što je izglasano i odlučeno, nisam zadovoljan. Pa evo pogledajte, i formulu 1 Amerikanci će promijeniti, a novac ne može nadoknaditi atmosferu. Sjetite se samo atmosfere u Splitu 2005. godine, to se ne može kupiti novcem. Sigurno da momci igraju zbog novca, ali ovo nije rješenje, a ove ćemo investicije i obećanja tek vidjeti kada, tko i što će platiti... – zaključio je Pilić.

A sjećamo se svi i finala 2005., ali i finala 2016. godine. Možda u ovom drugom nismo slavili, ali igrali su dečki pred punom zagrebačkom Arenom, a teško da ćemo od 2019. takvo što moći doživjeti doma...

S obzirom na sve ‘briljantne’ ideje koje su se izrodile u glavama teniskih vrhovnika pa su prihvaćene sada u Orlandu, Hrvatska će tako možda imati posljednju priliku da zaigra pred domaćom publikom.

U Zadru će u polufinalu ovogodišnjeg Davisova kupa, posljednjeg u sadašnjem formatu, ugostiti reprezentaciju SAD-a. U slučaju pobjede u finalu će gostovati kod pobjednika drugog polufinala, u kojem igraju Francuska i Španjolska. A sve nakon toga gledat ćemo tko zna gdje... Finala kao ona 2005. i 2016. samo na YouTubeu.