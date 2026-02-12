Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 48
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#GRENLAND
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
UŽIVO
Hari Mata Hari stiže u Arenu Zagreb, a Večernji te časti ulaznicama
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
BIVŠI SDP-OVAC I GRADONAČELNIK

Tko je uhićeni Vinko Grgić? Prije nekoliko godina proširio se njegov svadbeni video s raskošnog imanja

sb plus Grgić
SBplus/Screenshot
Autor
Maša Ilotić Šuvalić
12.02.2026.
u 09:29

Grgić je 2021. prestao biti članom Socijaldemokratske partije Hrvatske te je do svibnja 2024. nastavio obnašati zastupničku dužnost kao nezavisni zastupnik

Gradonačelnik Nove Gradiške Vinko Grgić uhićen je u akciji USKOKA-a i policije, prema zasad neslužbenim podacima, zajedno s još nekoliko osoba i to zbog sumnje u korupciju. Podsjetimo, u veljači prošle godine Grgić je na početku suđenja, zajedno s bivšim gradonačelnikom Velike Gorice Draženom Barišićem i poduzetnikom Krešom Petekom odbacio krivnju za optužbe EPPO-a koji ih u kraku afere Janaf tereti za nezakonitosti s europskim novcem.  EPPO-va optužnica tereti Grgića da je dva puta od Peteka primio 15.000 eura mita u zamjenu za manipulaciju postupcima javne nabave kako bi tvrtkama povezanim s Petekom osigurao dodjelu poslova na dva građevinska projekta.

Vinko Grgić je diplomirani je inženjer arhitekture i bivši saborski zastupnik SDP-a. U Sabor je ušao kao zamjena premimnulog Predraga Freda Matića koji je tada otišao u Europski parlament. Grgić je i gradonačelnik Nove Gradiške od izvanrednih izbora 2016., a na izborima 2017. također je odnio pobjedu kada je izašao kao nezavisni kandidat nakon što je napustio SDP. U prvom krugu dobio je izbore u 2025. godini. 

Rođen je 7. travnja 1972. u Novoj Gradiški. Završio je Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Saborski mandat mu je istekao 16. svibnja 2024. Grgić je 2021. prestao biti članom Socijaldemokratske partije Hrvatske te je do svibnja 2024. nastavio obnašati zastupničku dužnost kao nezavisni zastupnik. Bio je i potpredsjednik Odbora za prostorno uređenje i graditeljstvo, član Odbora za obranu, kao i član Odbora za turizam.

U rujnu 2020. Grgiću je sudac istrage zagrebačkog Županijskog suda odredio jednomjesečni istražni zatvor, a za to se vrijeme proširio video koji pokazuje svu raskoš njegova imanja. Video je bio uklonjen s izvorne adrese, ali se ponovno pojavio na You Tubeu. Grgićev svadbeni video iz 2013., prikazuje njega i suprugu kako uživaju na prostranom imanju. Plešu, odmaraju, brčkaju noge u bazenu i voze se na skuteru. Autor videa je portal SBplus.

Uskok je, ne navodeći identitete, u četvrtak ujutro izvijestio da su u tijeku uhićenja i provođenje hitnih dokaznih radnji, poput pretresa, na području Nove Gradiške, Slavonskog Broda i Zagreba. Na meti istražitelja je, kako navode, više osoba za koje se osnovano sumnja da su počinile koruptivna kaznena djela. U Uskoku kažu da će nakon ispitivanja osumnjičenika donijeti odluku o daljnjem postupanju, odnosno hoće li protiv njih pokrenuti istragu i zatražiti određivanje istražnog zatvora. Lokalni mediji navode da je rano jutros policija ušla u prostorije Grada Nove Gradiške te da su policijska vozila viđena i ispred zgrade Turističke zajednice te pred domovima pojedinih djelatnika gradske uprave, kao i ispred kuće gradonačelnika, navodno osumnjičenog za primanje mita, piše Hina.

Ključne riječi
SDP Vinko Grgić

Komentara 3

Pogledaj Sve
BE
bezobrazna
09:42 12.02.2026.

sdp-ovac (bivši doduše), ma ne bi oni nikad....

GA
galico
10:07 12.02.2026.

Lik je izbačen iz SDPa nakon što je uhvaćen prije dosta godina...no onda su ga građani opet izabrali kao neovisnog gradonačelnika i to je glavna vijest. Velikom broju ljudi nije bilo bitno što je prvi put uhvaćen s prstima uu pekmezu prvi put pa su mu dali priliku da ponovi nedjelo. To puno govori o dobrom dijelu naših ljudi.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!