Tko je uhićeni Vinko Grgić? Prije nekoliko godina proširio se njegov svadbeni video s raskošnog imanja

Gradonačelnik Nove Gradiške Vinko Grgić uhićen je u akciji USKOKA-a i policije, prema zasad neslužbenim podacima, zajedno s još nekoliko osoba i to zbog sumnje u korupciju. Podsjetimo, u veljači prošle godine Grgić je na početku suđenja, zajedno s bivšim gradonačelnikom Velike Gorice Draženom Barišićem i poduzetnikom Krešom Petekom odbacio krivnju za optužbe EPPO-a koji ih u kraku afere Janaf tereti za nezakonitosti s europskim novcem. EPPO-va optužnica tereti Grgića da je dva puta od Peteka primio 15.000 eura mita u zamjenu za manipulaciju postupcima javne nabave kako bi tvrtkama povezanim s Petekom osigurao dodjelu poslova na dva građevinska projekta.

Vinko Grgić je diplomirani je inženjer arhitekture i bivši saborski zastupnik SDP-a. U Sabor je ušao kao zamjena premimnulog Predraga Freda Matića koji je tada otišao u Europski parlament. Grgić je i gradonačelnik Nove Gradiške od izvanrednih izbora 2016., a na izborima 2017. također je odnio pobjedu kada je izašao kao nezavisni kandidat nakon što je napustio SDP. U prvom krugu dobio je izbore u 2025. godini.

Rođen je 7. travnja 1972. u Novoj Gradiški. Završio je Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Saborski mandat mu je istekao 16. svibnja 2024. Grgić je 2021. prestao biti članom Socijaldemokratske partije Hrvatske te je do svibnja 2024. nastavio obnašati zastupničku dužnost kao nezavisni zastupnik. Bio je i potpredsjednik Odbora za prostorno uređenje i graditeljstvo, član Odbora za obranu, kao i član Odbora za turizam.

U rujnu 2020. Grgiću je sudac istrage zagrebačkog Županijskog suda odredio jednomjesečni istražni zatvor, a za to se vrijeme proširio video koji pokazuje svu raskoš njegova imanja. Video je bio uklonjen s izvorne adrese, ali se ponovno pojavio na You Tubeu. Grgićev svadbeni video iz 2013., prikazuje njega i suprugu kako uživaju na prostranom imanju. Plešu, odmaraju, brčkaju noge u bazenu i voze se na skuteru. Autor videa je portal SBplus.

Uskok je, ne navodeći identitete, u četvrtak ujutro izvijestio da su u tijeku uhićenja i provođenje hitnih dokaznih radnji, poput pretresa, na području Nove Gradiške, Slavonskog Broda i Zagreba. Na meti istražitelja je, kako navode, više osoba za koje se osnovano sumnja da su počinile koruptivna kaznena djela. U Uskoku kažu da će nakon ispitivanja osumnjičenika donijeti odluku o daljnjem postupanju, odnosno hoće li protiv njih pokrenuti istragu i zatražiti određivanje istražnog zatvora. Lokalni mediji navode da je rano jutros policija ušla u prostorije Grada Nove Gradiške te da su policijska vozila viđena i ispred zgrade Turističke zajednice te pred domovima pojedinih djelatnika gradske uprave, kao i ispred kuće gradonačelnika, navodno osumnjičenog za primanje mita, piše Hina.