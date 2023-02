Održan ždrijeb prvog kola ATP-a u Rotterdamu, Ćorića čeka domaćin

U ponedjeljak će u Rotterdamu započeti 50. izdanje turnira tenisača iz serije ATP 500, na kojem je Borna Ćorić (ATP - 23.) u prvom kolu za suparnika dobio domaćeg predstavnika Botica van de Zandschulpa (ATP - 35.).

Ćoriću će to biti četvrti nastup u dvorani Rotterdam Ahoy, gdje je 2021. dogurao do polufinala u kojem je poražen od Mađara Martona Fucsovics. Ćoriću je to bio posljednji meč prije jednogodišnje stanke na koju je bio prisiljen zbog ozljede desnog ramena.

05.2.2023. dvorana Zamet, Rijeka - Kvalifikacijski susret Davis Cupa izmedju Hrvatske i Austrije. Cetvrti mec. Borna Coric tijekom cetvrtog meca protiv Dominica Thiema. Photo: Nel Pavletic/PIXSELL Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

Među osmoricom nositeljima su još trojica igrača iz Top 10: branitelj prošlogodišnjeg naslova Kanađanin Felix Auger-Aliassime (ATP - 7.), Danac Holger Rune (ATP - 9.) i Poljak Hubert Hurkacz (ATP - 10.).

Listu nositelja čine još Rus Danjil Medvjedev (ATP - 12.), Španjolac Pablo Carreno Busta (ATP - 15.) i Nijemac Alexander Zverev (ATP - 16.).

U subotu su započele kvalifikacije za glavni turnir u kojima je nastupio hrvatski Davis Cup reprezentativac Borna Gojo (ATP - 116.). Nažalost, 24-godišnjeg Splićanina je u prvom kolu svladao Šveđanin Mikael Ymer (ATP - 73.) sa 7-5, 7-5.