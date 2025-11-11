Naši Portali
Aviokompanija iskoristila Luku Modrića za marketinški trik! Evo kako je to prošlo

Serie A - Parma v AC Milan
CIRO DE LUCA/REUTERS
VL
Autor
Večernji.hr
11.11.2025.
u 22:18

Iako su tijekom bogatih karijera zaradili puste milijune, odabrali su letjeti niskotarifnim Ryanairom s kojim se može letjeti već za 20-ak eura, na oduševljenje 200-tinjak putnika, koliko ih je bilo u Boeingu koji je u zagrebačku zračnu luku sletio u nedjelju u 23 sata.

Kapetan vatrenih i zvijezda Milana Luka Modrić te Atalantin kapetan Mario Pašalić na okupljanje reprezentacije Hrvatske stigli su letom iz talijanskog Bergama. Iako su tijekom bogatih karijera zaradili puste milijune, odabrali su letjeti niskotarifnim Ryanairom s kojim se može letjeti već za 20-ak eura, na oduševljenje 200-tinjak putnika, koliko ih je bilo u Boeingu koji je u zagrebačku zračnu luku sletio u nedjelju u 23 sata.

Putnici su ih brzo primijetili pa naši reprezentativci nisu mogli izbjeći selfie s onima koji su se htjeli fotografirati. Podsjetimo, vatrene očekuju dvije završne utakmice u sklopu kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo, prvo ćemo ugostiti Farske Otoke, a potom putujemo u Podgoricu kod Crne Gore. 

A uskoro su u Ryanairu zaključili kako bi iz cijele priče mogli dodatno profitirati pa su se na društvenim mrežama pohvalili: 
- "Ako može Modrić letjeti s nama, možeš i ti", napisali su na svom X profilu, a onda izazvali razne reakcije u komentarima. 

"Čak ni Modrić tamo ne može naći mjesta za noge", "Držat ću se drugih stvari koje Modrić može učiniti", "Pa, poznat je po tome što pronalazi prostor u najtežim i najužim situacijama", briljirali su neki u komentarima, dok je jedan dodao kako zapravo još uvijek ne vjeruje u to: "I dalje vam ne vjerujem bez fotografije, nikad ni neću."
 

Ključne riječi
Reprezentacija Ryanair Mario Pašalić Luka Modrić

