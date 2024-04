Odmalena je navijao za United, a postao ključni igrač Cityja. Sada lovi Zlatnu loptu

Nogometaš o kojem se možda i najviše priča u svijetu u ovom trenutku engleski je ofenzivni veznjak Cole Palmer. Iako Chelsea ima razočaravajuću sezonu i pliva po sredini ljestvice nakon što su na transfere potrošili više od milijardu eura, Palmer oduševljava nogometni svijet. Jedna je to od rijetkih uspješnih investicija plavaca pod trenutačnim vlasnikom Toddom Boehlyjem. Pored stomilijunskih investicija poput Moisesa Caiceda, Enza Fernandeza i Mihajla Mudrika, 47 milijuna za Palmera čini se kao nevjerojatno jeftina kupnja.

S 20 postignutih pogodaka u vrhu je ljestvice strijelaca Premier lige, s devet asistencija također je među najboljima u ligi, no ni te impresivne brojke ne govore dovoljno koliko 21-godišnji veznjak vuče momčad sa zapada Londona. Da je Palmer u napadu imao nesebičnije suigrače, imao bi puno više pogodaka, a da je imao preciznije suigrače u završnici nakon svojih briljantnih proigravanja, imao bi i znatno veću brojku u rubrici asistencija. Posebice se tu misli na Nicholasa Jacksona i Raheema Sterlinga.

Vježbao u parku

Ono što je posebno stavilo pažnju nogometne javnosti na Palmera je njegova recentna forma. U periodu od 30. ožujka do 15. travnja Palmer je u četiri utakmice ubilježio devet pogodaka i jednu asistenciju, što je forma koju nikad nismo vidjeli u povijesti Premier lige. Statistički izračuni za ovu sezonu daju nam zanimljivu hipotetsku situaciju. Da je umjesto Palmera igrao bilo koji drugi igrač iz kadra Chelseaja, momčad Mauricija Pochettina ne bi bila na devetom, već na 16. mjestu prvenstvene ljestvice i borila bi se za ostanak u ligi. Zbog njegovih fenomenalnih igara većinu pratitelja nogometa počelo je zanimati koja je priča ovog otkrića sezone.

Palmer je u engleskim i svjetskim medijima poznat kao dijete Manchester Cityja budući da je u tom klubu proveo čak 13 godina, ali on je svoj nogometni put zapravo počeo u Wythenshaweu, predgrađu Manchestera. Njegova obiteljska priča vrlo je zanimljiva jer s očeve strane vuče porijeklo iz Svetog Kristofora i Nevisa, malene države u Karipskom otočju. Njegov djed Sterry se sa svojim roditeljima preselio iz te države u Englesku trbuhom za kruhom, a zanimljivo je da su Coleov otac Jermaine, pa i njegova sestra Hallie, tamne puti. Cole je pak naslijedio vrlo svijetlu put svoje majke Marie. Upravo je otac Jermaine Palmer glavni razlog zašto je Cole od najranije dobi počeo ganjati nogometni put. Otac je igrao u lokalnim ligama, za sebe tvrdio da je bio izniman nogometaš, ali da ga u višim, profesionalnim instancama nikad nisu prepoznali te se ipak posvetio poslu servisiranja dentalne opreme. Već otkako je bio Cole dvogodišnjak, Jermaine je vodio svojeg sina u obližnje parkove kako bi vježbali s loptom.

– Od najmlađe dobi igrao sam s ocem u parkovima blizu kuće. Najviše sam volio pucati, tata bi bio na golu, ali to sam mogao raditi samo kao nagradu na kraju treninga s njim. Većinu vremena učio me kako čuvati loptu u svojim nogama. Mogu reći da je to najvažnija stvar koju sam u nogometu naučio u samom početku – ispričao je Cole Palmer.

Kao četverogodišnjak počeo je igrati u lokalnom klubu Wythenshaweu te već tada dominirao protiv sedmogodišnjaka, a upravo se posebno isticalo ono na čemu je vježbao; nitko mu nije mogao oduzeti loptu. Vrlo se rano pročulo za ovaj izvanserijski talenta te su se za njega vrlo rano zainteresirala dva najveća kluba u Manchesteru, City i United. Nakon dugotrajnog razmišljanja, članovi obitelji donijeli su odluku da Cole kao osmogodišnjak ode u nogometnu školu Man. Cityja, najviše zbog kvalitetnijih uvjeta u trening-kampu i jednostavno boljeg programa razvijanja talenata.

Mladom Coleu ta odluka na prvu i nije baš sjela budući da je odmalena veliki navijač Manchester Uniteda te da je idolizirao tadašnju Unitedovu zvijezdu Waynea Rooneya. Međutim, vrlo brzo je, čak i tako mlad, shvatio da je obitelj donijela tu odluku za njegovu dobrobit. Vrlo je zanimljivo da je u početku u mnogim utakmicama mlađeg uzrasta igrajući za City ispod svijetloplavog dresa nosio dres Manchester Uniteda. Njegovao je ljubav prema omiljenom klubu, ali nikad nije dopustio da to utječe na njegove igre. Dapače, oni koji su pratili cijeli njegov put ističu da je baš najviše 'trpao' pogotke upravo protiv Uniteda.

Redovito je u svim uzrasnim kategorijama bio jedan od najvažnijih igrača Cityja, ali i engleske reprezentacije u čijem je dresu prošao apsolutno sve dobne kategorije. Iako je godinama bio označen kao jedna od najvažnijih engleskih nogometnih nada, Palmer nije pretjerano vjerovao u sebe.

Nisam vjerovao u sebe

– Iskreno, nisam baš vjerovao u sebe. Ta vjera došla je tek u posljednjih nekoliko godina. Sjećam se da sam jednom došao s treninga i rekao si: "Da, mogu ja to." I od tad osjećam da stvarno mogu.

Dodatno se počelo govoriti o Palmerovu talentu kad je kao kapetan i najbolji igrač U-18 momčadi vodio taj uzrast Cityja do prve dvostruke krune, naslova prvaka i u Premier ligi i u FA kupu. A pod prava svjetla pozornice došao je u rujnu 2020. godine kad je dobio svoju prvu priliku u seniorskoj momčadi kod Pepa Guardiole. Međutim, od tog vrhunca uslijedio je svojevrstan pad, čak više stagnacija. U tri godine u seniorskoj momčadi Cityja Palmer je redovito trenirao s prvom momčadi, ali ukupno dobio tek 19 nastupa, odnosno otprilike samo šest po sezoni. Nakon prve sezone u kojoj je bio strpljiv, u posljednje dvije sezone Palmer je molio Guardiolu za posudbu ili izlazni transfer, kako bi dobio pravu minutažu i pokazao koliko stvarno može dati. Nakon dvije godine odgovaranja od te želje, Guardiola je na ljeto 2023. konačno popustio i pustio Palmera u Chelsea. Sad se čini da je Guardiola bio u krivu što nije davao više minuta Palmeru, no rijetko tko može argumentirati protiv španjolskog stručnjaka. Kao prvo, konkurencija među ofenzivnim i krilnim veznjacima u Cityju suludo je visoka, a kao drugo, City je u dvije sezone bio toliko rezultatski i trofejno uspješan da se jedino može zaključiti da je Pep za svoju momčad ipak donosio samo dobre odluke.

Iz Palmerove perspektive to je bila fenomenalna odluka jer je sad po kladionicama čak dospio na popis favorita za Zlatnu loptu, a kad čujete njegov odgovor na pitanja o ciljevima, jasan vam je mentalitet ovog mladića.

– Cilj mi je osvojiti Zlatnu loptu – rekao je Palmer.

Iako ova izjava nekima može zvučati pretenciozno, riječ je o zapravo jako skromnom i pristojnom mladiću ako je suditi po izjavama njegovih suigrača i trenera, ali i protivnika u Premiershipu. Isto tako, kad bismo zaključivali po onome kako ga opisuju oni koji ga znaju, dvije najčešće osobine koje čujemo o Palmeru su sramežljivost i mirnoća. S loptom u nogama, pak, nije sramežljiv, ali miran jest.

Vrlo sam miran

– Jako sam fokusiran na terenu, ali i opušten. Nekad će se možda na terenu činiti da mi nije stalo, ali je. Samo sam jako miran pa se možda tako ne čini.

A njegova mirnoća možda se i najviše očituje u golovima iz kaznenih udaraca. Ove sezone je na omjeru devet od devet te je upravo zbog mirnoće s 11 metara dobio nadimak "Cold Palmer". Neki neuki internet-komentatori pokušavaju umanjiti njegov učinak zbog toga što je veliki postotak golova zabio iz kaznenih udaraca, ali takva retorika nema smisla jer, na kraju krajeva, treba taj penal i zabiti! Oni koji nisu samo slijepo gledali statističke rubrike te su zaista pomno pratili utakmice Chelseaja, vidjeli su što ovaj mladić radi na terenu. Kad biste sastavljali popis od 50 najatraktivnijih driblinga sezone u Premier ligi, bilo bi tu minimalno 15 Palmerovih, no nisu to samo atraktivni driblinzi, već driblinzi koji zaista rade razliku, probijaju protivničke linije i običan napad pretvaraju u veliku šansu. Generalno, nogometna inteligencija mu je na iznimno visokoj razini za 21-godišnjaka.

Nadamo se da ovo nije samo jedna sezona eksplozije za Palmera i da ćemo ga gledati na ovako visokoj razini i dalje. Jednostavno, gušt je gledati kako igra i za sve one koji ga dosad nisu pratili – svaka preporuka!

