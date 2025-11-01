Odlične vijesti! Evo gdje večeras možete gledati važnu borbu Ante Delije u UFC-u

Hrvatski teškaški MMA borac Ante Delija večeras ima svoj drugi izazov u najpoznatijoj svjetskoj MMA organizaciji, UFC-u. Pred Dubrovčaninom je vrlo važna borba u kojoj bi pobjedom došao u samu svjetsku kremu boraca teške kategorije.

Podsjetimo, Delija je početkom devetog mjeseca debitirao u organizaciji i u prvoj rundi nokautirao renomiranog teškaša Marcina Tyburu. Dubrovčanin je svojom prvom pobjedom došao na deveto mjesto rang-ljestvice izazivača u UFC-ovoj teške kategorije, a sada u svojoj drugoj borbi ganja ulazak među pet najboljih.

Nasuprot Delije naći će se Waldo Cortes-Acosta (14-2) opasni teškaš iz Dominikanske Republike. On trenutačno drži šesto mjesto u poretku izazivača teške kategorije.

Meč Delije i Acoste dio je UFC Fight Night 263 eventa. Bit će to čak 117. UFC-ov događaj koji će se održati u njihovoj Apex dvorani koja prima tek troznamenkasti broj ljudi (malo manje od tisuću), što znači da će izostati vrhunska atmosfera.

Program priredbe započet će večeras u 21:00 sat preliminarnim dijelom koji sadrži sedam mečeva. U ponoć bi trebala započeti glavna priredba koja sadrži ukupno šest borbi, a Delija i Cortes-Acosta su dio te glavne priredbe. Njihova borba je sunaslovna borba večeri i u kavezu ih možemo očekivati iza dva sata ujutro po našem vremenu.

Dobre vijesti za hrvatske gledatelje je ta što će prijenos glavne priredbe biti dostupan putem Arena Fight televizijskog programa, dok kompletan događaj, skupa s preliminarnim borbama, možete gledati putem UFC Fight Pass streaming servisa.