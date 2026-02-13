Naši Portali
SKIJAŠKO TRČANJE

Matija Legović izborio dohvatnu utrku na ZOI, u sprintu nastupio i Krešimir Crnković

Brod Moravice: Matija Legović, hrvatski biatlonac
Goran Kovacic/PIXSELL
VL
Autor
Robertino Šalinović/Hina
13.02.2026.
u 15:21

Francuski biatlonac Quentin Fillon Maillet osvojio je zlato u muškom sprintu na 10 km, a nastupila su i dvojica hrvatskih biatlonaca - Matija Legović je bio 59., a Krešimir Crnković 89

Fillon Maillet pogodio je svih 10  metaka i projurio kroz posljednji krug osvojivši zlato s vremenom od 22 minute i 53.1 sekunde. Francuzu je ovo sedma olimpijska medalja i četvrto zlato. 

Norvežanin Vetle Sjaastad Christiansen sjajnim finišem preoteo je srebrnu medalju sunarodnjaku Sturli Holmu Laegreidu, koji se morao zadovoljiti svojom drugom brončanom medaljom na Igrama nakon što je osvojio treće mjesto u muškoj pojedinačnoj utrci.

Legović je imao dva promašaja, po jedan u ležećem i stojećem stavu, a za pobjednikom Malletom zaostao je 3:05.5 minuta za pobjednikom. No, važnije je da je ponajbolji svjetski junior plasmanom među prvih 60 osigurao nastup u dohvatnoj utrci u nedjelju. 

Krešimir Crnković je promašio pet meta, tri u ležećem i dvije u stojećem, pa je nakon odrađenih pet kaznenih krugova završio s 5:11 minuta za Francuzom, čime je završio kao predzadnji, 89. 
Ključne riječi
matija legović Krešimir Crnković ZOI 2026.

