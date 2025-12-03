Odermatt ostvario najbolje vrijeme na treningu spusta

Švicarac Marco Odermatt ostvario je najbolje vrijeme na treningu spusta u Beaver Creeku uoči nastavka sezone Svjetskog kupa skijaša. Oderrmatt je na kultnoj stazi Birds of Prey dugoj 2.330 metara ostvario vrijeme 1:35.50.

Drugi je bio Kanađanin Brodie Seger sa četiri desetinke sekunde zaostatka, dok je Francuz Matthieu Bailet, koji je bio samo stotinku sporiji, postavio treće vrijeme.

Beaver Creek će biti domaćin prvog spusta sezone. Organizatori imaju puno problema s vremenom. Budući da se uporna magla zadržala na već skraćenoj stazi, helikopter nije mogao poletjeti. Unatoč tome, proveli su trening.

Među onima koji se nisu složili s odlukom natjecateljskog žirija bio je austrijski as Vincent Kriechmayr.

"Razumijem da međunarodna federacija apsolutno želi nastaviti, ali mi je to čudno jer postoji propis koji kaže da helikopter mora biti dostupan tijekom treninga spusta. U ovom slučaju, jednostavno su odlučili: 'Nećemo imati helikopter. Nadam se da se ništa neće dogoditi i da nitko neće pasti i udariti glavom,"rekao je Kriechmayr austrijskoj televiziji ORF.

Nakon tri i pol sata, trening je završio bez većih incidenata. S obzirom na vremensku prognozu, još uvijek je neizvjesno hoće li se spust održati u petak ili će biti prebačen za četvrtak. Već je sada jasno da će spust biti kraći za desetak sekundi.

Super-G je na rasporedu u subotu u Beaver Creeku, a veleslalom u nedjelju.

Odermatt vodi u ukupnom poretku Svjetskog kupa sa 200 bodova, Austrijanac Marco Schwarz je drugi sa 166 bodova, dok je treći Norvežanin Henrik Kristoffersen sa 158 bodova. Najbolji hrvatski skijaš Filip Zubčić drži 11. mjesto sa 89 bodova.