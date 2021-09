Odbojkaši u pohodu na četvrfinale Eura

Odbojkaši Hrvatske jučer su imali slobodan dan na Europskom prvenstvu. Jedva su ga dočekali nakon što su odigrali svih pet utakmica u skupini. Tri utakmice smo dobili – Letonija, Estonija i Slovačka, a dvije smo očekivano izgubili, od Njemačke i Francuske.

– Imali smo najteži mogući raspored u skupini. Naime, mi smo jedini igrali tri utakmice zaredom, dok su ostali igrali dvije zaredom, pa stanka. Uz sve odigrali smo jako velik broj setova, a na dosta utakmica set bi znao otići na 30 bodova. Uglavnom, dobro će nam doći dan odmora. Danas putujemo u Ostravu gdje ćemo igrati u osmini finala. Kako je ta utakmica na rasporedu tek u ponedjeljak, imat ćemo dovoljno dana za uigravanje i osvježavanje. Bitno je da se nitko u skupini nije ozlijedio – rekao je Leo Andrić, korektor hrvatske reprezentacije koji je briljirao gotovo u svim utakmicama.

Ostvarili smo plan

– Da, znam da sam protiv Estonije podbacio. Ne sramim se reći da je to bila moja loša utakmica i sreća da su me Sedlaček i Raić u napadu dostojno zamijenili. Nadam se da takvih utakmica više neće biti – naglasio je Leo.

Očekivanja izbornika i vas igrača su se ostvarila?

– Da, nekako je bio plan pobijediti u tri utakmice, a znali smo da se kvalitetom trenutačno ne možemo ravnopravno nadmetati protiv Njemačke i Francuske. Te dvije utakmice izgubili smo s 0:3, ali smo u obje utakmice u jednom setu bili jako blizu. Zadovoljan sam i sada možemo bez ikakvog opterećenja odigrati utakmicu osmine finala. Mi u tom susretu nemamo što izgubiti jer nismo favoriti. Može li se dogoditi iznenađenje? Uvijek se može dogoditi – kaže Andrić.

Lijepo je konačno bilo igrati pred punom dvoranom?

– Da, protiv Estonije nas je gledalo 6000 navijača, što je na početku bio mali šok za sve nas. Lijepo je igrati u takvoj atmosferi, pa čak i ako cijela dvorana navija protiv tebe. Već sam se nekako odvikao od gledatelja u dvorani. Prošle sezone u Nici se igralo bez gledatelja. Vjerujem da će velik broj navijača biti i u Ostravi. Tko zna, možda će biti i malo više naših navijača, nije Češka tako daleko – razmišlja naš odbojkaš.

Odbojka je prilično gledan sport, a vi ste svojom igrom privukli dosta naših gledatelja.

– Drago mi je što to čujem. Treba nas biti što više u medijima. Mislim da smo svojom igrom zaslužili barem mali prostor u medijima. Evo, koliko smo čitali, svi pričaju o nevjerojatnom bodu protiv Slovačke u trećem setu, za koji je zaslužan Žukovski. On se, naime, zaletio u prvi red tribina kako bi spasio jednu lotu. Stradala mu je usnica, ali i kamerman koji se našao na putu – sa smiješkom govori Leo.

Karijeru je počeo u rodnom Karlovcu, a potječe iz sportske obitelji. Tata je igrao odbojku u Karlovcu, a sestra Lea trenutačno igra odbojku u Španjolskoj.

– Imao sam četrnaest godina kada sam počeo lagano trenirati u školi, naravno išao sam i kod tate na trening svaki put i zavolio sam odbojku. Zatim sam krenuo na treninge kod Jovana Zeca Hazea i tako sam ustvari počeo – ističe Leo.

Letonac me u sve uputio

Iz Karlovca je otišao u OK Kaštela, potom je igrao za niz europskih klubova, te u Kini i Južnoj Koreji. Prošlu sezonu igrao je u Francuskoj.

– U novoj sezoni igrat ću u Rusiji, za Novgorod. Ruska liga je jedna od najjačih u Europi, a jedini problem su dugačka putovanja od grada do grada i hladnoća. Ta hladnoća me nekako najviše plaši. Za sada sam uvijek igrao u toplijim krajevima. Cilj je u novoj sezoni ulazak u doigravanje, dakle moramo biti među prvih osam. Lani je klub bio osmi i ispao u prvom kolu doigravanja. Od stranaca sa mnom je tehničar reprezentacije Letonije. Malo sam s njim razgovarao ovdje u Tallinnu i uputio me u dosta stvari. Još nisam bio u Novgorodu, a klub će mi sam pronaći stan, vjerojatno negdje blizu dvorane ili u blizini nekog suigrača tako da na početku mogu s njim na treninge – istaknuo je Andrić i dodao:

– Klub je već počeo s pripremama za sljedeću sezonu tako da neću imati puno vremena za odmor. Poslije Europskog prvenstva otići ću doma po stvari i odmah put Rusije – istaknuo je Leo.

Utakmice osmine finala na rasporedu je u ponedjeljak u 16 sati, a naši odbojkaši igraju protiv Slovenije.