Iran pronašao rješenje: Igrat će na Svjetskom prvenstvu, samo ne u SAD-u

Posljednjih se tjedana puno pisalo o mogućem odustajanju iranske nogometne reprezentacije sa Svjetskog prvenstva koje će se u lipnju i srpnju održati u SAD-u, Kanadi i Meksiku. Razlog tome su napadi koje su Izrael i SAD nedavno izveli na Iran i u kojima je ubijen vođa te države ajatolah Khamenei.

I američki predsjednik Donald Trump prošlog je tjedna rekao kako je iranska nogometna reprezentacija dobrodošla u SAD, ali kako je "najpametnije da to ne učine zbog vlastite sigurnosti". Međutim, Iranci nemaju namjere odustati od nastupa. Iranski ministar sporta Mehdi Taj otkrio je kako pregovaraju s FIFA-om o preseljenju svih utakmica Irana iz Amerike u Meksiko:

- Kada je američki predsjednik Donald Trump izričito izjavio da ne može osigurati sigurnost iranske reprezentacije, sigurno nećemo putovati u Sjedinjene Američke Države. Pregovaramo s FIFA-om o održavanju utakmica Svjetskog prvenstva Irana u Meksiku - napisao je na X-u.

Iran se na Mundijal kvalificirao kao prva azijska reprezentacija kojoj je to uspjelo u prošlom ciklusu. Sve tri utakmice grupne faze trebali su igrati u Americi - protiv Novog Zelanda i Belgije u Los Angelesu, a protiv Egipta u Seattleu. U slučaju da se stvarno povuku s turnira, to bi bio prvi takav slučaj u modernom nogometu i FIFA bi hitno morala pronaći zamjenu.