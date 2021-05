Odbio je Real zbog Hrvatske, a sada se vraća onima koji ga zovu najboljim u povijesti

Bivši ljubavnici opet će se susresti, moglo bi se reći, prema pisanju talijanskih medija. Naime, tamošnji košarkaški velikan Fortitudo bacio je oko na svog nekadašnjeg trenera i bivšeg hrvatskog izbornika Jasmina Repešu (60). Romeo Sacchetti je s klupe 'odletio' u prosincu, Luca Delmonte je spasio klub od ispadanja, ali u Bologni traže nasljednika, a ima neka tajna veza hrvatske legende i talijanskog najkošarkaškijeg grada.

Bivši hrvatski izbornik obožavan je u Bologni gdje su ga navijači Fortituda prošle godine proglasili najpopularnijim trenerom u povijesti Fortituda. Poklonici kluba su mu dali 66 posto svojih glasova (od 1000 ispitanika) i laskavu titulu dodijelili dobrim dijelom i radi naslova prvaka Italije osvojenog 2005. godine te nastupa u finalu Eurolige 2004. godine.

Jasmin Repesa has just signed a multi-year contract to become the new head coach of Fortitudo Bologna, I am told.

The official announcement is expected in the next days