'Očekujem poziv Albanije da im pomognem oko Hrvatske. Mala je mogućnost da mi se Dalić obrati'

Besnik Prenga (54) najpoznatiji je Albanac u hrvatskom nogometu. Nekada albanski reprezentativac s tri nastupa, potom trener, a sada i skaut u Lokomotivi ima izvrstan uvid u odnos snaga hrvatske i albanske reprezentacije, koje će se u lipnju 2024. sastati na Europskom prvenstvu u Njemačkoj.

– Moj rodni grad je Mirdite, jedini albanski grad u kojemu su svi katolici. Iz tog grada je i Lokomotivin napadač Indrit Tuci. Njegova tatu poznajem iz mladih dana. U Mirditeu sam živio do 14. godine – počeo je svoju priču Prenga, pa nastavio:

– Bilo je teško živjeti u Albaniji za vladavine Envera Hoxhe, životne mogućnosti bile su jako male, osobito za sport. Imali smo jako loše uvjete za nogomet; velike, lijepe stadione, a užasno loše travnjake. Moja trojica braće bavila su se nogometom, pa sam onda i ja počeo. Uz njih sam zavolio nogomet, a bio sam talentiran pa sam već s 13 godina nastupio za juniorsku selekciju našega grada. Moj prvi profesionalni klub bio je Kastrioti Krujë, iz njega sam prešao u Partizani iz Tirane, a odande 1992. u Dubravu.

Preko Skoblara u Dubravu

Kako ste dospjeli u Dubravu?

– Jedan prijatelj, nogometni trener, nas je vidio, Klitona Bozga i mene, na djelu u albanskoj ligi, u kojoj smo bili dominantni igrači. Taj čovjek poznavao je tadašnjega sportskog direktora Dubrave Joška Skoblara pa smo preko njega došli na probu u Dubravu. Trener je bio Ante Čačić, direktor Darko Rem. Eto, od te 1992. godine živim u Zagrebu.

Vaš vrhunac bio je dolazak u Dinamo 1997. godine. Kako je do toga došlo?

– Do tada sam bio igrač Mladosti 127., gdje mi je trener bio Tonko Vukušić, prijatelj tadašnjeg Dinamova trenera Barića. Mi samo bili pobijedili Dinamo u Maksimiru, pa je gospon Otto inicirao moj dolazak u Dinamo. Koliko sam utakmica odigrao za Dinamo? Ma nijednu! (preciznije – jednu, u Kupu, nap.a.). Da, bio sam u utakmicama protiv Partizana na klupi, ali sam bio igrač koji jako teško prihvaća klupu. Činilo me to nervoznim, pa sam brzo bio otišao, u Maccabi Petah Tikvu.

Besnik Prenga nekada je bio i trener, u mlađim kategorijama Hrvatskog dragovoljca i Lokomotive. Pohvalit će se kako su kroz njegove ruke u Sigetu prošli Marcelo Brozović i Bruno Petković, a na Kajzerici Lovro Majer i Luka Ivanušec.

– U sezoni 2016./2017. s lokosima sam bio prvak, a godinu prije, kada su za nas igrali Majer i Ivanušec, doprvak – prisjeća se Besnik.

Već ste godinama Lokomotivin skaut. Koje ste sve Albance otkrili i doveli na Kajzericu?

– Uzunija, Kastratija, Mersinaja, Cokaja, Tucija, Kallakua, svi oni ostavili su neki trag u Lokomotivi. Doveo sam im i tada najboljega igrača Ballkanija, Arbera Hohxu, kojemu je konkurencija u Lokomotivi bila prejaka. Ako sada ide u Dinamo, za mene je to velika satisfakcija, jer sam prepoznao i doveo dobroga igrača. Inače, najbolji igrač kojega sam doveo Mirto Uzuni, igra u španjolskoj Granadi, a za Albaniju ima 29 nastupa. U prošloj sezoni bio je prvi strijelac druge španjolske lige. Cokaj je također bio reprezentativac, kao i Mersinaj. Albanski reprezentativci uglavnom igraju u inozemstvu, najviše ih je u Italiji. Pa ipak, vidim šansu da na Euro idu i Mersinaj, i Tuci, ali samo ako naprave iskorak u karijerama. Lokomotiva je bila izvanredan poligon za njihov razvoj, ali taj razvoj je završio. Evo, Daku je postao reprezentativac čim je iz Osijeka otišao u Rostov.

Sin prvak u Latviji

A vaš sin Herdi Prenga?

– Moj sin dva puta je bio latvijski prvak s Rigom, a u posljednjoj sezoni i s RFS-om. Nekada su ga zvali u albansku reprezentaciju, ali sada imaju igrače u jačim ligama od latvijske.

Što ste rekli albanskoj televiziji kada su vas zvali da prokomentirate ždrijeb Eura?

– Rekao sam im ovako: “Da se Euro igra u prosincu, Albanija bi imala nekakve šanse protiv Hrvatske. A lipnju neka traže pobjedu protiv Italije, a protiv Hrvatske i Španjolske bit će ima mnogo teže.”

Tko je najbolji igrač Albanije?

– Broja iz Chelseaja naš je najtalentiraniji igrač, igra u velikom klubu. Za njega je važno da uhvati kontinuitet nakon ozljede te da u lipnju bude u top formi.

Što je najveća odlika igre Albanije?

– Trener je Brazilac (Sylvinho), koji je u kratkom vremenu uspio napraviti jako dobru momčad. Najvažnije za nju je što je napravio pozitivnu atmosferu, i ona se osjeti i kod igrača koji ne igraju. Svi oni žive i dišu za reprezentaciju, a svi imaju jak nacionalni naboj. Svaki od njih dat će sve od sebe, pa makar igrali i pet minuta.

Je li Sylvinho ozbiljno zainteresiran za Tucija?

– Sylvinhovi pomoćnici također žive za uspjeh reprezentacije i prate sve igrače. Argentinac Zabaleta bio je u Zagrebu i gledao Tucija i Mersinaja u jednoj utakmici ove sezone.

Biste li pomogli albanskom stožeru u pripremi za Hrvatsku, zatraže li vas to?

– Nisu mi se obratili za pomoć još, ali s obzirom na moj dobar odnos s predsjednikom Albanskog saveza, očekujem da će me pozvati. Ne bi mi to bilo nezgodno, jer koliko god ja dugo živio i radio u Hrvatskoj, zatraže li me Albanci pomoć – ja ću im biti na raspolaganju.

A Zlatku Daliću?

– Mala je mogućnost da mi se Dalić obrati. On je radio u Albaniji, ima dosta prijatelja i poznanika tamo koji mu mogu pomoći više od mene. Ja više mogu pomoći Albancima nego Hrvatima – zaključio je Prenga.